به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی شامگاه چهارشنبه در جلسه بررسی پروژههای شهرستان فردیس و پیگیری برنامههای مربوط به این شهرستان که در سالن جلسات حوزه استاندار برگزار شد، افزود: ترافیک و کمبود امکانات حمل و نقل عمومی برای فردیس یک معضل بزرگ و مطالبه مردمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: برای این منظور درصدد هستیم که ادامه قطار شهری کرج را به شهر فردیس برسانیم و در این راستا طی توافقی با یک شرکت معبر چینی، مقرر شد تکمیل تمامی خطوط قرار شهری در کرج و امتداد آن به فردیس در دستور کار قرار گیرد.
عبداللهی گفت: همچنین کنارگذر جنوبی کرج نیز برای رهایی بخش جنوبی البرز بویژه فردیس و بازگشایی گرههای ترافیکی آزادراه تهران_کرج در مرحله برنامه ریزی و سپس اقدام است.
وی در ادامه اضافه کرد که این پروژه از گذشته طراحی شده ولی مغفول مانده بود که اکنون با توان کارشناسی و مهندسی مشاوران خبره به جریان افتاده و اجرایی میشود.
استاندار البرز تاکید کرد که ضرورت دارد فرماندار فردیس نسبت به اخذ پایان کار بیمارستان دولتی فردیس (سردار سلیمانی) با همکاری شهردار فردیس اقدام کند و پیش بینی لازم جهت احداث مرکز انتقال خون برای این شهرستان پرجمعیت صورت گیرد.
عبداللهی از مسئولان فردیس خواست تا با اهتمام و جدیت برای تکمیل پروژههای نیمه تمام و ارتقا زیرساختها به طرق مختلف و با استفاده از روابط خود در سطح ملی اقدام کنند.
وی همچنین با اشاره به مصوبه سفر رئیس جمهور محترم به استان مبنی بر راه اندازی یک بیمارستان ۵۰۰ تختی در استان از رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان خواست که هر چه سریعتر مکان مناسب این پروژه را مشخص کند.
نظر شما