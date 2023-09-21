اجرای بیش از ۳۰۰ عنوان برنامه همزمان با هفته دفاع مقدس در کاشمر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ علی یعقوبیان شامگاه چهارشنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز اگر شاهد صلابت و اقتدار در کشور هستیم حاصل جان فشانی و رشادتهای فرزندان سرزمین ایران اسلامی است اظهار کرد: امسال رنگ و بوی هفته دفاع مقدس متفاوت است بویژه که با شعار (ما متحدیم) و (جهاد و مقاومت از دیروز تا امروز) برگزار می‌شود و هدف اصلی از برگزاری این برنامه‌ها ایجاد نشاط و امیدآفرینی همراه با جهاد تبیین است.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر افزود: جلسات جهاد تبیین که مورد تأکید مقام معظم رهبری است در طول هفته دفاع مقدس در سطح شهرستان و روستاها با همکاری حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت و نیز ادارات برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه دشمن درصدد ایجاد یأس در کشور است تأکید کرد: همه موظف هستیم اقدامات خوبی که در سطح منطقه و بین‌المللی انجام شده را اطلاع رسانی کنیم.

یعقوبیان تصریح کرد: ۱۹۶ برنامه در سطح حوزه‌ها و پایگاه‌های مقاومت برگزار می‌شود و ۱۲۰ برنامه هم توسط ادارات شهرستان در دستور کار است که در هفته دفاع مقدس انجام شود.

فرمانده سپاه ناحیه کاشمر اظهار کرد: اعزام گروه‌های جهادی به مناطق محروم، نمایش فیلم با محوریت مقاومت، تجلیل از مدافعان سلامت، برگزاری یادواره شهدا، تجلیل از ۳۳۰۰ نفر از رزمندگان دفاع مقدس، تجلیل از بانوانی که در پشت جبهه خدمت می‌کردند، توزیع لوازم التحریر، برگزاری شب شعر، برگزاری میز خدمت و صبحگاه مشترک دانش‌آموزی از اهم برنامه‌های هفته دفاع مقدس در کاشمر است.