ساسان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سنوات گذشته بنای عمارت مفخم و آئینه خانه در زلزله آسیب دید که پس از بازدید و تهیه طرحهای استحکامبخشی، بهصورت فاز به فاز مرمت و احیا شد و اکنون با اتمام مرمت، راهاندازی بخش باستانشناسی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.
مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم بجنورد با بیان اینکه در حال حاضر مشغول رنگآمیزی فضای داخلی موزه بهمنظور آمادهسازی و چیدمان جدید ویترینها هستیم ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در حال انجام است.
وی در ادامه افزود: علاقهمندان در ۶ ماهه دوم سال میتوانند از ساعت ۸ الی ۱۷ از موزهها و اماکن تاریخی سطح استان بازدید کنند
ابراهیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ موزه فعال در سطح خراسان شمالی وجود دارد که میتوان از این تعداد موزه مردمشناسی عمارت مفخم بجنورد، موزه اسناد و نسخ خطی آینهخانه بجنورد، موزه گرمابه و تاریخ شهر فاروج، موزه گرمابه و تاریخ شهر جاجرم، موزه قلعه جلالالدین گرمه و موزه فرش شیروان را نام برد.
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