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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۳

به‌ منظور بازگشایی بخش موزه باستان‌شناسی؛

مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد ساماندهی و بهسازی می‌شود

مجموعه فرهنگی تاریخی مفخم بجنورد ساماندهی و بهسازی می‌شود

بجنورد- مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم بجنورد از ساماندهی و بهسازی این مجموعه به‌ منظور بازگشایی بخش موزه باستان‌شناسی خبر داد.

ساسان ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در سنوات گذشته بنای عمارت مفخم و آئینه خانه در زلزله آسیب دید که پس از بازدید و تهیه طرح‌های استحکام‌بخشی، به‌صورت فاز به فاز مرمت و احیا شد و اکنون با اتمام مرمت، راه‌اندازی بخش باستان‌شناسی این مجموعه در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر مجموعه فرهنگی و تاریخی مفخم بجنورد با بیان اینکه در حال حاضر مشغول رنگ‌آمیزی فضای داخلی موزه به‌منظور آماده‌سازی و چیدمان جدید ویترین‌ها هستیم ادامه داد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۳ میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی در حال انجام است.

وی در ادامه افزود: علاقه‌مندان در ۶ ماهه دوم سال می‌توانند از ساعت ۸ الی ۱۷ از موزه‌ها و اماکن تاریخی سطح استان بازدید کنند

ابراهیمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر ۶ موزه فعال در سطح خراسان شمالی وجود دارد که می‌توان از این تعداد موزه مردم‌شناسی عمارت مفخم بجنورد، موزه اسناد و نسخ خطی آینه‌خانه بجنورد، موزه گرمابه و تاریخ شهر فاروج، موزه گرمابه و تاریخ شهر جاجرم، موزه قلعه جلال‌الدین گرمه و موزه فرش شیروان را نام برد.

کد مطلب 5891098

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