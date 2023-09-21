به گزارش خبرنگار مهر، سید حامد عاملی ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی خط لوله گاز چلوند – اردبیل اظهار کرد: استان اردبیل در شاخصه‌های توسعه حتی از متوسط کشور عقب مانده و ما انتظار داریم در دولت سیزدهم این عقب‌ماندگی‌ها جبران شده و به متوسط کشوری دست پیدا کنیم.

وی تصریح کرد: در حالی که این استان حق بزرگی بر گردن ملت ایران دارد اما به نظر می‌رسد در طول تاریخ به عمد عقب نگه داشته شده در حالی که توانمندی این استان در حوزه‌های مختلف برای همگان آشکار و روشن است.

استاندار اردبیل گفت: نه تنها در زیرساخت‌ها بلکه در شاخص‌های اقتصادی و سرانه درآمدی نیز مردم این استان در پایین‌ترین سطح قرار دارند و حتی نصف متوسط درآمد کشور در این استان مشاهده نمی‌شود.

عاملی افزود: برای زدودن این چهره فقر و محرومیت ایجاد زیرساخت‌ها در ابعاد مختلف بسیار مهم و اساسی است و از همین روز اجرای این پروژه‌ها می‌تواند مسیر توسعه را فراهم کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: تخصیص ۱۴ میلیون متر مکعب گاز برای این استان با سرمایه‌گذاری یک‌هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان یک حرکت تحول‌آفرین خواهد بود چرا که به اندازه بودجه یک ساله این استان در این پروژه سرمایه گذاری به نفع استان اردبیل انجام می‌شود.

عاملی اضافه کرد: یک‌هزار و ۶۰۰ هکتار گلخانه در شمال استان در حال اجرا است که ما بخش محدودی از آن را واگذار کردیم و واگذاری سایر بخش‌ها نیازمند تأمین گاز است که امیدواریم علاوه بر اردبیل، گاز پایدار به شمال استان برسد.

وی بیان کرد: در کنار این کار بزرگ، تلاش ما بر این خواهد بود تا گاز انتقال یافته به اردبیل را به سمت گرمی منتقل کنیم که این پروژه نیز از محل منابع سفر رئیس جمهور ۶۰ درصد پیشرفت دارد.

عاملی در ادامه سخنان خود اظهار کرد: توسعه گازرسانی اردبیل به شکل زنجیره‌ای از گرمی به سمت پارس‌آباد و شهرک‌های گلخانه‌ای و اصلاندوز انجام می‌شود که انتظار داریم شرکت ملی گاز با اجرای این پروژه‌ها به صورت پیوسته ورود پیدا کند.

وی تصریح کرد: این استان در انتهای خط انتقال لوله گاز قرار دارد و در زمستان و فصول سرد گاز با افت فشار گاز روبه‌رو هستیم که برای حل این مشکل انتظار داریم تا اجرای خط دوم انتقال گاز از چلوند به اردبیل نتایج مطلوبی را به همراه داشته باشد.

استاندار اردبیل گفت: این استان به توسعه زیرساخت‌ها به ویژه زیرساخت آب، برق، گاز و تلفن و ارتباطات نیاز دارد و امیدواریم با تلاشی که نمایندگان مجلس انجام می‌دهند، این کار به شکل مناسب به سرانجام برسد.