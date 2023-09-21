امدادرسانی به مناطق سیل زده غرب گیلان با جدیت ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی شامگاه پنجشنبه در نشست کمیته بحران مناطق سیل زده غرب گیلان در آستارا، اظهار کرد: بارش باران روزهای گذشته در سده اخیر در غرب گیلان بی سابقه بوده است و از همان ابتدای شروع باران و وقوع سیلاب، دستگاه‌های خدمات رسان و گروه‌های امدادی پای کار بودند.

وی با اشاره به اینکه سیل آستارا خسارت جانی نداشت، افزود: خسارت مالی پس از وقوع هر اتفاق غیر مترقبه ای دور از انتظار نیست که البته جبران می‌شود.

استاندار گیلان با تقدیر از تلاش‌های خستگی ناپذیر گروه‌های جهادی و مردمی در امدادرسانی به سیل زدگان غرب استان بیان کرد: همیاری مردمی در سیل اخیر غرب گیلان ستودنی است و امدادرسانی به مناطق سیل زده با جدیت ادامه دارد.

عباسی با اشاره به پای کار بودن همه دستگاه‌های خدمات رسانی در مناطق سیل زده غرب گیلان، اضافه کرد: روحیه جهادی و انقلابی در لایه‌های مختلف مدیریتی استان گیلان موج می‌زند و این مهم را در بحران سیل اخیر به نمایش گذاشتند.

وی با اشاره به قطعی آب شرب شهر آستارا، افزود: عملیات آبرسانی به وسیله تانکر و همچنین توزیع بسته‌های آب معدنی انجام شد.

استاندار گیلان با اشاره به اعزام پرسنل شهرداری‌های تالش و رشت برای امدادرسانی به آستارا، اضافه کرد: برق برخی نواحی قطع شده بود که با تلاش دستگاه مربوطه وصل شد.

عباسی با اشاره به وضعیت مناطق سیل زده تالش، بیان کرد: راه روستایی مسدود شده منطقه سیل زده تالش در حال بازگشایی است.