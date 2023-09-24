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۲ مهر ۱۴۰۲، ۸:۱۲

بازیهای آسیایی ۲۰۲۲ - هانگژو

پایان کار نمایندگان شنا ایران در روز نخست 

پایان کار نمایندگان شنا ایران در روز نخست 

در نخستین روز از مسابقات شنا بازی‌های آسیایی نمایندگان ایران در ماده های ۱۰۰ آزاد، ۲۰۰ متر مختلط و ۱۰۰ متر کرال پشت به کار خود پایان دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شنا، شیرجه و واترپلو؛ در نخستین روز از مسابقات شنا بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۲ صبح امروز (یکشنبه) سه نماینده ایران در ماده های ۲۰۰ مترمختلط انفرادی، ۱۰۰ متر آزاد و ۱۰۰ متر کرال پشت به آب زدند.

ابتدا متین سهران در مقدماتی ماده ۲۰۰ متر مختلط انفرادی با حریفان قدرتمند آسیایی خود به رقابت پرداخت. سهران ۲۰۰ متر مختلط را در مدت زمان ۰۲:۰۵٫۸۷ شنا کرد و با رکورد شکنی در این ماده در جایگاه ۱۴ قرار گرفت و به کار خود پایان داد. سهران با ثبت این زمان موفق شد رکورد این ماده را پس از ۱۴ سال بهبود بخشد. پیش از این سعید ملکا آشتیانی با زمان ۰۲:۰۵٫۹۶ در رقابت های قهرمانی جهان رم سال ۲۰۰۹ رکورد این ماده را به نام خود ثبت کرده بود.

در ادامه سامیار عبدلی شناگر آینده دار ایران در مرحله مقدماتی ماده ۱۰۰ متر کرال سینه با حریفان خود به رقابت پرداخت. پیش از این قرار بود متین سهران دیگر نماینده ایران در این ماده به آب بزند که با نظر کادر فنی تیم از حضور در این ماده انصراف داد. عبدلی ۱۰۰ متر را در مدت زمان ۰۰:۵۰٫۹۲ شنا کرد و با ایستادن در جایگاه ۱۶ به کار خود پایان داد.

هومر عباسی آخرین نماینده ایران در روز نخست این مسابقات برای رقابت با حریفان خود در مرحله مقدماتی ۱۰۰ متر کرال پشت به آب زد. عباسی در پایان با ثبت ۰۰:۵۸٫۲۰ در رتبه ۱۸ قرار گرفت.

در ادامه شناگران ایران فردا (دوشنبه) در مرحله مقدماتی ماده های ۵۰ آزاد و ۵۰ کرال پشت با حریفان خود به رقابت خواهند پرداخت.

مسابقات شنا نوزدهمین دوره بازی‌های آسیایی هانگژو ۲۰۲۳ دوم الی هفتم مهر ماه ۱۴۰۲ در سالن ورزش های آبی مرکز المپیک هانگژو برگزار می‌شود.

کد مطلب 5892918

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