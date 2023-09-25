بدهی جهانی به رکورد ۳۰۷ تریلیون دلاری رسید

‌به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رویترز، مؤسسه مالی بین‌الملل اعلام کرد بدهی جهانی در سه ماهه دوم سال ۲۰۲۳ به رکورد ۳۰۷ تریلیون دلاری رسیده و این در حالی است که افزایش نرخ بهره در بسیاری از کشورهای جهان، پرداخت اعتبارات از سوی بانک‌ها را کاهش داده است. در این بین آمریکا و ژاپن بیشترین افزایش نرخ بهره را به ثبت رسانده‌اند.

این مؤسسه اعلام کرد که در ۶ ماه نخست امسال مجموع بدهی جهان ۱۰ تریلیون دلار رشد کرده و طی ۱۰ سال گذشته ۱۰۰ تریلیون دلار افزایش داشته است.

مؤسسه مالی بین‌الملل می‌گوید: افزایش اخیر بدهی جهانی موجب شده تا نسبت آن به تولید ناخالص داخلی جهان هم برای دومین دوره سه ماهه متوالی افزایش یابد و به ۳۳۶ درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان برسد. تا پیش از سال ۲۰۲۳ این نسبت برای ۷ دوره سه ماهه متوالی کاهشی بود.