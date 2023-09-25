۴ پهپاد اوکراینی در آسمان کریمه منهدم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزارت دفاع روسیه امروز دوشنبه اعلام کرد که سامانه‌های پدافند هوایی ارتش این کشور دیشب ۴ پهپاد اوکراینی را بر فراز شمال غربی دریای سیاه و آسمان جمهوری کریمه رهگیری و منهدم کردند.

هم‌زمان فرماندار استان بریانسک روسیه از سرنگونی دو پهپاد انتحاری اوکراینی و آسیب دیدن ساختمان ها در منطقه کورسک خبر داد.

حملات پهپادی و موشکی اوکراینی‌ها در عمق خاک روسیه افزایش یافته است.

وزارت دفاع روسیه روز جمعه هم با انتشار بیانیه‌ای درباره جزئیات حمله موشکی ارتش اوکراین به مقر ناوگان روسیه در دریای سیاه اعلام کرد در جریان حمله موشکی رژیم کی‌یف به شهر سواستوپل، ۵ موشک توسط سامانه های پدافند هوایی سرنگون شدند.

طبق بیانیه وزارت دفاع روسیه، در این حمله موشکی ساختمان مقر تاریخی ناوگان دریای سیاه آسیب دید و براساس اطلاع موجود یک سرباز روسی نیز کشته شده است.

دقایقی پس از حمله پهپادی ارتش اوکراین به مقر ناوگان دریای سیاه روسیه، «سرگئی آکسایونوف»، رئیس منطقه شبه‌جزیره کریمه هم اعلام کرد پدافند هوایی ارتش روسیه در این منطقه موشک‌های کروز شلیک‌شده ارتش اوکراین در آسمان کریمه را رهیگیری و منهدم کردند.