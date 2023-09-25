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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۲۳

پنجره مهر؛

عهد سربازی در مسجد مقدس جمکران

عهد سربازی در مسجد مقدس جمکران

قم- همزمان با سالروز آغاز امامت امام زمان(عج) صبحگاه مشترک نیروهای مسلح با عنوان عهد سربازی با حضور سرلشکر پاسدار محمد باقری رئیس ستاد مشترک نیروی‌های مسلح کشور در مسجد مقدس جمکران برگزارشد.

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به گزارش خبرنگار مهر، مراسم «عهد سربازی و تجدید بیعت» نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با امام زمان (عج) صبح امروز در مسجد مقدس جمکران با حضور یگان‌هایی از ارتش جمهوری اسلامی ایران، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با حضور سردار سرلشگر باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح، امیر موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، سردار فدوی جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، سردار رضایی جانشین فرمانده کل فراجا و حجت الاسلام و المسلمین رحیمیان تولیت مسجد مقدس جمکران و آقای آقامیری استاندار قم برگزار شد

کد مطلب 5894755
مهدی بخشی سورکی

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    نظرات

    • حمید IR ۰۸:۳۳ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      3 0
      پاسخ
      سلام علیکم ان شاءالله سال آینده این برنامه شلمچه یا شهدای هویزه برگزارشود. باتشکر
    • اراز‌ IR ۱۰:۴۸ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۴
      4 1
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      مگر‌امام‌زمان‌چند‌سرباز‌دارد‌زمان‌ظهور‌یا‌رفتین‌پارتی‌بازی‌اضاف‌کردین‌با‌ما‌گفتن‌۳۱۳یار‌دارد‌بس
    • IR ۱۰:۴۱ - ۱۴۰۲/۰۷/۰۵
      0 0
      پاسخ
      خداکنه هر چه زودتر امام زمان بیاد و سر همه دشمنان ایران را ببره

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