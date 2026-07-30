تمرچین گذرگاهی امن و آماده میزبانی از خیل عاشقان اربعین است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علیاکبرپورجمشیدیان صبح در بدو ورود به ارومیه، با بیان اینکه بازدید میدانی از مرز تمرچین پیرانشهر از مهمترین اهداف این سفر است، افزود: این مرز به دلیل برخورداری از آبوهوای مناسب، زیرساختهای مطلوب و ظرفیتهای ایجاد شده، مسیر مناسبی برای سفر زائران اربعین حسینی به شمار رفته و نقش مهمی در خدمترسانی به عاشقان سیدالشهدا(ع) ایفا میکند.
معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور همچنین از دیدار با خانوادههای شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه در جریان این سفر خبر داد و خاطرنشان کرد: تجلیل از صبر، ایثار و استقامت خانوادههای معظم شهدا از دیگر برنامههای سفر به آذربایجانغربی خواهد بود.
سردار علیاکبر پورجمشیدیان معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، صبح امروز با ورود به فرودگاه ارومیه، سفر خود به آذربایجانغربی را با هدف بررسی آخرین وضعیت آمادگی مرز تمرچین و ارزیابی زیرساختهای خدمترسانی به زائران اربعین حسینی آغاز کرد.
مهدی حداد معاون امنیتی و انتظامی استاندار و جانشین ستاد اربعین آذربایجانغربی نیز در بدو ورود رئیس ستاد مرکزی اربعین به فرودگاه ارومیه، برنامههای این سفر با محوریت بازدید میدانی از مرز تمرچین پیرانشهر، بررسی روند آمادهسازی زیرساختها و ارزیابی تمهیدات پیشبینیشده برای میزبانی از زائران اربعین حسینی را تشریح کرد.
دیدار با خانوادههای معزز شهدای جنگ تحمیلی آمریکایی و صهیونیستی و بررسی روند خدماترسانی در مسیر تردد زائران نیز از دیگر برنامههای سفر رئیس ستاد مرکزی اربعین به آذربایجان غربی است.
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