تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: «از وقوع زمینلرزه در استان کوماموتو و خسارات گسترده ناشی از آن عمیقاً اندوهگین هستم. از جانب دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، مراتب صمیمانه همدردی و تسلیت خود را به آسیبدیدگان و خانوادههای داغدار ابراز میکنم. برای جانباختگان این حادثه آرامش ابدی، برای مجروحان بهبودی هرچه سریعتر، و برای بازسازی و احیای هرچه زودتر مناطق آسیبدیده از صمیم قلب دعا میکنم.»
وزیر امور خارجه در پی وقوع زمین لرزه در ژاپن به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.
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