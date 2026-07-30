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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

تسلیت عراقچی به دولت و ملت ژاپن در پی وقوع زمین لرزه

وزیر امور خارجه در پی وقوع زمین لرزه در ژاپن به دولت و ملت این کشور تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: «از وقوع زمین‌لرزه در استان کوماموتو و خسارات گسترده ناشی از آن عمیقاً اندوهگین هستم. از جانب دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، مراتب صمیمانه همدردی و تسلیت خود را به آسیب‌دیدگان و خانواده‌های داغدار ابراز می‌کنم. برای جان‌باختگان این حادثه آرامش ابدی، برای مجروحان بهبودی هرچه سریع‌تر، و برای بازسازی و احیای هرچه زودتر مناطق آسیب‌دیده از صمیم قلب دعا می‌کنم.»

کد مطلب 6903605
نفیسه عبدالهی

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