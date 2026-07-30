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۸ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۴۹

پاکستان: برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم

پاکستان: برای احیای مذاکرات ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان مدعی شد که تماس ایران و آمریکا درباره تنگه هرمز و کاهش تنش‌ها ادامه دارد و اسلام آباد تمام تلاش خود را برای احیای مذاکرات بین دو طرف انجام می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد تمام تلاش خود را برای احیای مذاکرات بین آمریکا و ایران انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد وضعیت تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد.

این مقام ارشد پاکستانی همچنین اظهار داشت که اسلام آباد، تهران و واشنگتن را به خویشتنداری و تعهد به گفتگو برای اجرای یادداشت تفاهم تشویق می‌کند.

سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنها گفت‌وگوهایی را با عمان برای ایجاد تمهیدات لازم درباره تنگه هرمز انجام می دهیم.

کد مطلب 6903603

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    نظرات

    • زهرا IR ۱۳:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      6 1
      پاسخ
      این مذاکرات بی فایده است لازم نکرده تلاشی کنید
    • دریک IR ۱۳:۳۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      6 1
      پاسخ
      هر موقع دشمن از این منطقه اخراج شد در مورد مذاکره فکر کنید
    • ایرانی مقاوم IR ۱۳:۳۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      3 2
      پاسخ
      به جای سعی برای مذاکره بین ایران وامریکای خیانت کار وبد عهد شما هم پایگاه های آمریکا را در منطقه بکوبید تا بفهمه در این قسمت از کره زمین جایی برای آمریکا نیست
    • یعقوب شمشیرساز IR ۱۳:۵۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      3 2
      پاسخ
      مذاکره برای چی؟ تنگه هرمز مال ماست ، هسته ای هم که نیستیم وبه خودمان مربوط هست ، واسه چی مذاکره کنیم معلوم نیست مسئولین چرامذاکره می کنند معلوم نیست وتابحال هم درمذاکرات به غیرازحمله آمریکا چیزی نصیب ما نشد لطفا این حرفا رابه مسئولین انتقال دهید
    • NP CA ۱۴:۲۱ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      4 0
      پاسخ
      دولتمردان نظام پاکستان خودشون به لطف بیگانه ها اتمی شدن بعد می خواد به نفع ایران جلو بره !؟ حالا سوال باید بپرسیم پس چرا آمریکا هرگز بابت این قضیه با پاکستان مشکلی نداره !؟ لازم نیست بهتره پاکستان تو این ماجرا جنایت تجاوز آمریکا دست درازی آمریکا به ایران مداخله در هیچ مساله ای نکنه
    • IR ۱۴:۲۶ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      3 1
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      پاکستان یا هر میانجی دیگری در تیم حریف بازی میکند،راه گذشتن از این بحران،متشنج شدن بازارهای جهانی و فشار به آمریکاست،وقفه و مذاکرات باعث فروکش کردن این تشنج بازار جهانی است ولو خصلت آمریکا پایبندی به تفاهم نیست
    • NP CA ۱۴:۲۸ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      5 2
      پاسخ
      اینکه دولتمردان پاکستان جناب آقای شهباز شریف تو قطر پشت تریبون ترامپ رو برادر خودش خطاب کرده این یک جمله خودش گواه همه واقعیت هاست دورویی برخی مقامات سیاستمداران کشورهای منطقه رو ثابت کرده بهتره انقدر ماسک نقاب به چهره نزنید ، سرتون به کار امور کشور ملت خودتون باشه مداخله نکنند . ایران خودش بر اساس رفتار دشمن می دونه چطور توافق کنه یا نکنه و دست کثیف دشمن متجاوزی که به کشور کودکان زنان غیرنظامیان منافع ملی ایران ایرانی دست درازی کرده رو چطور از این جغرافیا برای همیشه از ریشه در بیاره قطع کنه
    • حسن IR ۱۴:۵۷ - ۱۴۰۵/۰۵/۰۸
      1 1
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      مذاکره با بد عهد و امریکای تروریست معنایی ندارد ...فقط زور و قدرت است که مسایل را حل خواهد کرد ....با موشک باران ناو ها و کشتی های امریکای تروریست محاصره دریایی را بشکنید چطوز میشود یک کشور از هزاران کیلومتر انطرف بیاید و ایران را محاصره کند پس زور و قدرت دو مولفه است که باید حاکم شود

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