به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان گفت که اسلام آباد تمام تلاش خود را برای احیای مذاکرات بین آمریکا و ایران انجام می‌دهد.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان تأکید کرد که مذاکرات بین تهران و واشنگتن در مورد وضعیت تنگه هرمز و کاهش تنش ادامه دارد.

این مقام ارشد پاکستانی همچنین اظهار داشت که اسلام آباد، تهران و واشنگتن را به خویشتنداری و تعهد به گفتگو برای اجرای یادداشت تفاهم تشویق می‌کند.

سخنان سخنگوی وزارت خارجه پاکستان در حالی است که اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در نشست خبری اخیر خود تأکید کرد که ما هیچ مذاکره‌ای با آمریکا نداریم و تنها گفت‌وگوهایی را با عمان برای ایجاد تمهیدات لازم درباره تنگه هرمز انجام می دهیم.