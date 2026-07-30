به گزارش خبرنگار مهر، در روزهایی که مشارکت شهروندان در تصمیمگیریهای شهری بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است، سامانه «من شهردارم» به عنوان یکی از بسترهای مشارکت مردمی، امکان ثبت پیشنهادها و انتقال مطالبات شهروندان به مدیریت شهری را فراهم کرده است. این سامانه با هدف پررنگ کردن نقش شهروندان در تصمیمسازیهای مدیریت شهری طراحی شده و تلاش دارد دیدگاهها و ایدههای مردمی را وارد فرآیند برنامهریزی و اجرای پروژههای محلهای کند.
در این طرح، امکان ثبت پیشنهادهای شهری به صورت آنلاین فراهم شده تا شهروندان بتوانند نظرات و ایدههای خود را درباره مسائل محله و شهر ارائه دهند و در شکلگیری پروژههای شهری نقش داشته باشند. تجربه سه دوره گذشته نشان داده است مشارکت مردمی میتواند به اجرای پروژههایی متناسب با نیازهای واقعی محلات منجر شود. در چهارمین دوره «من شهردارم» نیز شهروندان علاوه بر ثبت پیشنهادهای خود، میتوانند در اولویتبندی پروژههای محلهای مشارکت کنند تا اجرای طرحها بر اساس نیازها و مطالبات واقعی هر محله انجام شود.
فرآیند ثبت پیشنهاد به صورت اینترنتی انجام میشود و کاربران پس از ورود به سامانه، انتخاب منطقه، تعیین موقعیت مکانی و تکمیل اطلاعات، میتوانند پیشنهادهای خود را ثبت کنند. همچنین بخش «پیشنهادهای من» امکان مشاهده، پیگیری و مدیریت درخواستهای ثبتشده را برای کاربران فراهم کرده است.
اعتبارات و آمار سه دوره «من شهردارم»
برنامه مشارکتی «من شهردارم» از نیمه دوم سال ۱۴۰۱ آغاز شد و تاکنون سه دوره از آن برگزار شده است. در دوره نخست حدود ۳۴۵ هزار شهروند در این طرح مشارکت کردند و هزار و ۴۶۲ پروژه با اعتبار ۳.۹ همت به اجرا رسید. در دوره دوم، مشارکت شهروندان به بیش از یک میلیون و ۳۵۰ هزار نفر افزایش یافت و ۲ هزار و ۹۵۵ پروژه با اعتبار ۷.۱ همت برای اجرا انتخاب شد. در سومین دوره نیز بیش از ۲ میلیون شهروند در این برنامه مشارکت کردند، بیش از ۴۲ هزار پیشنهاد و ایده به ثبت رسید و ۲ هزار و ۳۴۲ پروژه با اعتبار ۱۲ همت در دستور اجرا قرار گرفت.
جزئیات چهارمین دوره «من شهردارم»
مجید باقری، معاون برنامهریزی، توسعه سرمایه انسانی و امور شورای شهرداری تهران، درگفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به روند اجرای چهارمین دوره برنامه مشارکتی «من شهردارم» اظهار کرد: در این دوره اجرای ۳ هزار و ۴۸۳ پروژه با مشارکت ۲ میلیون و ۶۶۲ هزار و ۶۲۵ شهروند و با اختصاص ۱۰ همت اعتبار در دستور کار قرار گرفته است.
وی افزود: سال گذشته ۹ هزار میلیارد تومان از بودجه مصوب شهرداری تهران در صحن شورای اسلامی شهر تهران به اجرای پروژههای منتخب شهروندان در سومین دوره «من شهردارم» اختصاص یافت.
همچنین برنامه مشارکتی «من شهردارم» در سال ۲۰۲۴ موفق به کسب جایزه جهانی نوآوری بریکس ـ مسکو شد.
کارنامه چهار دوره «من شهردارم»
احمد صادقی، عضو شورای اسلامی شهر تهران، نیز با اشاره به کارنامه چهار دوره اجرای «من شهردارم» گفت: تاکنون بیش از ۶ میلیون و ۳۶۱ هزار شهروند در انتخاب ۱۱ هزار و ۵۳ پروژه شهری مشارکت کردهاند و برای اجرای این پروژهها در مجموع ۳۰ همت اعتبار اختصاص یافته است.
وی «من شهردارم» را بزرگترین تجربه حکمرانی مشارکتی در تاریخ مدیریت شهری تهران دانست و گفت: اجرای بودجهریزی شهروندی، جایگاه شهروندان را از مطالبهگر صرف به شریک تصمیمسازی و توسعه شهری ارتقا داده است.
آغاز اجرای پروژههای چهارمین دوره
همزمان با آغاز اجرای پروژههای منتخب چهارمین دوره «من شهردارم»، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران نیز از آغاز عملیات اجرایی ۲۰ پروژه در قالب این طرح خبر داده است. به گفته مسئولان این سازمان، این پروژهها بر اساس مطالبات ثبتشده شهروندان تعریف شده و با هدف بهسازی و تجهیز زیرساختهای مدیریت بحران در مناطق مختلف پایتخت در دستور اجرا قرار گرفتهاند.
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