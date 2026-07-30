کشف ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق در مرزهای سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار رضا شجاعی صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران، از توقیف ۱۹ دستگاه انواع وسلیه نقلیه و کشف بیش از ۷۲ هزار لیتر سوخت قاچاق طی چند عملیات در سراسر مرزهای استان خبر داد.

فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان در تشریح این خبر، اظهار داشت: در راستای مبارزه با قاچاق کالا و فرآورده‌های سوختی، مرزبانان استان سیستان و بلوچستان با تشدید اقدامات کنترلی علیه قاچاقچیان موفق شدند طی چند عملیات مقادیر قابل توجهی فرآورده‌های سوختی را کشف کنند.

وی در ادامه با اشاره به اجرای مأموریت‌ موفقیت‌آمیز توسط مرزبانان، اظهار داشت: مأموران در این عملیات‌ها موفق شدند، ضمن توقیف ۱۹ دستگاه انواع وسلیه نقلیه، ۷۲ مقدار هزار ۸۸۰ هزار لیتر فرآورده نفتی، را کشف کنند.

سردار شجاعی در پایان افزود: برابر با اعلام کارشناسان، ارزش این محموله کشف شده ۹۲ میلیارد و ۴۵۰ میلیون ریال برآورد شده است.