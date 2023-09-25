وزرای دولت اردن استعفا کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزیران کابینه اردن امروز دوشنبه استعفای خود را به بشار الخصاونه نخست وزیر این کشور ارائه کردند.

بر اساس این گزارش، این اقدام در راستای آماده سازی هفتمین اصلاحات برای کابینه دولت اردن از زمان روی کار آمدن بشر الخصاونه در هفتم اکتبر ۲۰۲۰ صورت گرفته است.

وزرای کابینه دولت اردن در جلسه هیئت دولت که امروز برگزار شد، استعفاهای خود را تحویل دادند تا زمینه انجام اصلاحات کابینه فراهم شود. موعد انجام اصلاحات مذکور اعلام نشده است.

الخصاونه ششمین اصلاحات دولت را دسامبر سال گذشته انجام داده و محدود به پست وزارت گردشگری و میراث فرهنگی بود.

عبدالله دوم، پادشاه اردن، ۷ اکتبر ۲۰۲۰، بشر الخصاونه را مأمور تشکیل کابینه دولت اردن کرد. الخصاونه سیزدهمین نخست وزیر اردن از زمان پادشاهی عبدالله دوم از ۷ فوریه ۱۹۹۹ است.