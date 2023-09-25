۱۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در تویسرکان برگزار خواهد شد 

سرهنگ طیب فریادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تشکیل فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ستاد هفته دفاع مقدس در ناحیه و فرمانداری، فضاسازی محیطی در سطح شهر و مقرهای سپاه و بسیج، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای تویسرکان غبارروبی و تعویض پرچم گلزارهای شهدای شهرستان، حوزه‌ها و پایگاه‌ها، نشست خبری فرمانده ناحیه با اصحاب رسانه، دیدار نخبگان پیشکسوت و مدیران ادارات با امام جمعه، حضور بسیجیان پیشکسوتان و پاسداران در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبه‌های فرمانده ناحیه در نماز جمعه از اهم برنامه‌ها است.

وی افزود: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، رژه خودرویی و موتوری، زنگ مقاومت و ایثار، یادواره شهدای دانش آموزی، برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس، پیاده‌روی پاسداران و بسیجیان و انتظامی شهرستان، برنامه تجلیل و تکریم روز سرباز، برگزاری عصر شعر مقاومت، نشست روشنگری بصیرتی همراه با سیره تربیتی شهدا و فضاسازی و سنگربندی ادارات شهرستان، برگزاری مسابقات فرهنگی در طول هفته توسط حوزه‌های مقاومت محلات و اقشار، برگزاری یادواره شهدا آبروی محله و یادواره خانگی و ویزیت رایگان از جمله برنامه‌های ما است.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با اشاره به سایر برنامه‌ها گفت: با همکاری سپاه ناحیه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کمک خیرین، تعداد ۲۵۰ پک لوازم‌التحریر ایرانی اسلامی با اعتباری بالغ بر ۱۱۲ میلیون تومان تهیه و در آستانه هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در راستای محرومیت زدایی در شهرستان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

فریادرس خاطرنشان کرد: آنچه از عظمت، افتخار، شکوه و سربلندی انقلاب داریم برگرفته از ایثار و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان است.

وی عنوان کرد: دفاع مقدس عرصه ظهور و بروز توانمندی‌های ملت ایران بود که در طول دفاع مقدس نخبه‌های زیادی ظهور کردند و نخبه‌هایی زیادی مانند شهیدان چمران، باقری، نادر مهدوی، آوینی، ضابط و شهدای هسته‌ای فخری زاده و تهرانی مقدم می‌توان نام برد این شهدا از ابتدای جنگ ارزش آفرینی کردند و اکنون شهید سلیمانی توانست انقلاب را با مقاومت سامان دهد و به اوج خود برساند.