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۳ مهر ۱۴۰۲، ۱۶:۰۴

فرمانده سپاه ناحیه شهرستان تویسرکان:

۱۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در تویسرکان برگزار خواهد شد 

۱۵۰ برنامه در هفته دفاع مقدس در تویسرکان برگزار خواهد شد 

همدان-فرمانده سپاه ناحیه شهرستان تویسرکان گفت: در هفته دفاع مقدس سال جاری ۱۵۰ برنامه با شعار ما متحدیم در تویسرکان برگزار خواهد شد.

سرهنگ طیب فریادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره تشکیل فرارسیدن هفته دفاع مقدس اظهار کرد: ستاد هفته دفاع مقدس در ناحیه و فرمانداری، فضاسازی محیطی در سطح شهر و مقرهای سپاه و بسیج، غبارروبی و عطرافشانی گلزار شهدای تویسرکان غبارروبی و تعویض پرچم گلزارهای شهدای شهرستان، حوزه‌ها و پایگاه‌ها، نشست خبری فرمانده ناحیه با اصحاب رسانه، دیدار نخبگان پیشکسوت و مدیران ادارات با امام جمعه، حضور بسیجیان پیشکسوتان و پاسداران در نماز جمعه و سخنرانی قبل از خطبه‌های فرمانده ناحیه در نماز جمعه از اهم برنامه‌ها است.

وی افزود: صبحگاه مشترک نیروهای نظامی و انتظامی، رژه خودرویی و موتوری، زنگ مقاومت و ایثار، یادواره شهدای دانش آموزی، برگزاری نمایشگاه عکس دفاع مقدس، پیاده‌روی پاسداران و بسیجیان و انتظامی شهرستان، برنامه تجلیل و تکریم روز سرباز، برگزاری عصر شعر مقاومت، نشست روشنگری بصیرتی همراه با سیره تربیتی شهدا و فضاسازی و سنگربندی ادارات شهرستان، برگزاری مسابقات فرهنگی در طول هفته توسط حوزه‌های مقاومت محلات و اقشار، برگزاری یادواره شهدا آبروی محله و یادواره خانگی و ویزیت رایگان از جمله برنامه‌های ما است.

فرمانده سپاه ناحیه تویسرکان با اشاره به سایر برنامه‌ها گفت: با همکاری سپاه ناحیه، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) و کمک خیرین، تعداد ۲۵۰ پک لوازم‌التحریر ایرانی اسلامی با اعتباری بالغ بر ۱۱۲ میلیون تومان تهیه و در آستانه هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس در راستای محرومیت زدایی در شهرستان بین دانش آموزان نیازمند توزیع شده است.

فریادرس خاطرنشان کرد: آنچه از عظمت، افتخار، شکوه و سربلندی انقلاب داریم برگرفته از ایثار و از خودگذشتگی شهدا، جانبازان، ایثارگران و خانواده آنان است.

وی عنوان کرد: دفاع مقدس عرصه ظهور و بروز توانمندی‌های ملت ایران بود که در طول دفاع مقدس نخبه‌های زیادی ظهور کردند و نخبه‌هایی زیادی مانند شهیدان چمران، باقری، نادر مهدوی، آوینی، ضابط و شهدای هسته‌ای فخری زاده و تهرانی مقدم می‌توان نام برد این شهدا از ابتدای جنگ ارزش آفرینی کردند و اکنون شهید سلیمانی توانست انقلاب را با مقاومت سامان دهد و به اوج خود برساند.

کد مطلب 5894962

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