۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۸

ایراد خطبه‌های نماز جمعه خورموج روی لندکروز جنگی

بوشهر- امام جمعه دشتی در اقدامی جالب توجه به مناسبت هفته دفاع مقدس، خطبه‌های نماز را روی لندکروز جنگی ایراد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی زاهددوست به مناسبت هفته دفاع مقدس خطبه‌های نماز جمعه را به صورت نمادین روی یک لندکروز جنگی قدیمی در مصلای امام خامنه‌ای شهر خورموج ایراد کرد.

وی با اشاره به این حرکت نمادین اظهار داشت: از این ماشین جنگی به عنوان تریبون نماز جمعه استفاده کردیم تا یاد و پیام شهدا را زنده نگه داریم و نشان دهیم که ایثار، مقاومت و شجاعت همواره باید سرلوحه زندگی ما باشد.

این اقدام نمادین، جلوه‌ای از ارادت به شهدا و اهمیت هفته دفاع مقدس در شهرستان دشتی بود و با استقبال نمازگزاران همراه شد.

