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۵ مهر ۱۴۰۲، ۲۱:۲۱

رئیسی:

پرتاب موفق ماهواره «نور۳» نشانه ناکارآمدی تحریم‌ است

پرتاب موفق ماهواره «نور۳» نشانه ناکارآمدی تحریم‌ است

رئیس جمهور در پیامی ضمن تبریک ساخت و تزریق موفقیت‌آمیز ماهواره ایرانی نور۳، این دستاورد را نشانه دیگری از ناکارآمدی تحریم و تهدید دشمن مقابل عزم و اراده متخصصان و دانشمندان کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی روز چهارشنبه در پیامی ضمن تبریک ساخت و تزریق موفقیت‌آمیز ماهواره ایرانی نور ۳ به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین با ماهواره‌بر ایرانی قاصد، این موفقیت ملی را حاصل توجه دولت مردمی به صنعت فضایی و نشانه دیگری از ناکارآمدی تحریم و تهدید دشمن مقابل عزم و اراده متخصصان و دانشمندان کشور دانسته و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران خواست، مسیر رشد پرشتاب صنعت فضایی در کشور را بیش از گذشته هموار کند.

متن پیام رئیس جمهور به این شرح است؛

بسم الله الرحمن الرحیم

ساخت و تزریق موفق ماهواره ایرانی نور ۳ با ماهواره‌بر ایرانی قاصد، به مدار ۴۵۰ کیلومتری زمین توسط متخصصان فضایی کشور، بار دیگر نشان داد که تهدید و تحریم اثری بر عزم و اراده دانشمندان جوان عزیز برای پیشرفت و تعالی ایران اسلامی ندارد. این موفقیت ملی را که تجلی باور ما می‌توانیم و حاصل توجه دولت مردمی به صنعت فضایی و مصوبات شورای‌عالی فضایی بوده است، به همه مردم، تلاشگران صنعت فضایی کشور، سازمان فضایی ایران و علی‌الخصوص متخصصین فضایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تبریک می‌گویم و از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان فضایی ایران می‌خواهم، مسیر رشد پرشتاب صنعت فضایی در کشور را بیش از گذشته هموار کند.

کد مطلب 5897262

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