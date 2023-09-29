به گزارش خبرگزاری مهر محسن اردکانی مدیرعامل آبفای استان تهران در بیست و چهارمین قرارگاه مدیریت تنش آبی، گفت: اجرای اقدامات مدیریت بحران برای سازگاری با خشک‌سالی در استان تهران نیاز به کار جهادی دارد که در قالب قرارگاه مدیریت تنش آبی در استان تهران برگزار می‌شود و تمامی تصمیم‌های اتخاذ شده در این قرارگاه تضمین اجرایی دارد.

اردکانی ضمن تشکر از مشارکت مسئولانه مردم استان تهران در عبور از تابستان ۱۴۰۲ گفت: مردم شریف استان تهران در نیمه نخست امسال ۲۰ میلیون مترمکعب آب نسبت به مدت مشابه سال گذشته کمتر مصرف کرده‌اند و استمرار مصرف بهینه توسط مشترکان محترم شرکت آب و فاضلاب استان تهران هم‌چنان ضرورت دارد.

مدیرعامل آبفای استان تهران با اشاره به این‌که استان تهران پنجمین استان خشک کشور است بر ضرورت تداوم اقدامات فنی و فرهنگی مدیریت مصرف آب، عملیاتی‌کردن راهکارهای سازگاری با خشک‌سالی و کاهش برداشت از منابع آب‌های سطحی توسط شرکت‌های زیرمجموعه تاکید کرد.