سیر تا پیاز نهضت ملی مسکن در لرستان

احمدرضا الوند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در لرستان، اظهار داشت: یکی از مهمترین برنامههای دولت سیزدهم اجرای این طرح در کشور است.
ساخت خانه برای ۴۰ هزار متقاضی
وی با بیان اینکه بیشترین هزینه هر خانوار مربوط به حوزه مسکن است، عنوان کرد: اگر این هزینه از روی دوش خانوادهها برداشته شود در بحث توانمندسازی خانوادهها خیلی میتواند اثرگذار باشد.
معاون عمرانی استانداری لرستان در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه در این راستا بهمحض اعلام این طرح از سوی دولت و باز شدن سایت ثبتنام در این زمینه، ساخت ۱۱۶ هزار واحد مسکن برای لرستان در نظر گرفته شد، افزود: تا کنون نزدیک به ۴۰ هزار متقاضی شرایط دریافت این واحدهای مسکونی را در استان اخذ کردند.
دالوند، بیان داشت: در گام اول برای این ساخت واحدهای مسکونی این ۴۰ هزار نفر برنامهریزی صورتگرفته است.
هزار و ۶۰۰ هکتار زمین نیاز است
وی در ادامه به مشکلات بر سر راه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان، گفت: یکی از چالشهای جدی دراینرابطه، بحث تأمین زمین در استان است.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه باتوجهبه ابلاغیه جدید جوانی جمعیت، زمین موردنیاز در استان، نزدیک به هزار و ۶۰۰ هکتار است، افزود: این میزان زمین برای ساخت سهمیهای که طی چهار سال برای استان در نظر گرفته شده، نیاز است.
دالوند با تأکید بر اینکه تا امروز تقریباً ۲۰۵ هکتار زمین در استان تأمین شده و فعالیت برای ساخت واحدهای مسکونی در این میزان زمین در حال انجام است، تصریح کرد: کارگاهها در این زمینها فعال بوده و واحدها در مراحل مختلف پیشرفت هستند.
وی با بیان اینکه همچنین ۲۱۱ هکتار زمین دیگر در حال تهیه برای ساخت واحدها در استان است، ادامه داد: در این راستا مشاورین در حال تهیه طرح برای بررسی و تصویب در کمیسیونهای مختلف هستند.
چالش تأمین زمین در برخی شهرها همچنان وجود دارد
معاون عمرانی استانداری لرستان با اشاره به اینکه اخیراً نیز ۱۴۹ هکتار برای ساخت این واحدها الحاق شده است، گفت: واحدهای در حال ساخت نیز بهخصوص در خرمآباد و بروجرد، جز باکیفیتترین ساختمانهایی بوده که در کشور در حال ساخت هستند.
دالوند، بیان داشت: در نورآباد نیز حدود ۴۰ هکتار زمین برای ساخت واحدها تهیه شده، در دورود نیز کار در حال انجام است.
وی با بیان اینکه کمترین مشکل را در بروجرد داریم، تصریح کرد: اما در بقیه شهرها مانند الشتر، کوهدشت، رومشکان، تا حدودی پلدختر با مشکل تأمین زمین مواجه هستیم.
معاون عمرانی استانداری لرستان با بیان اینکه در خرمآباد بهعنوان مرکز استان که بیشترین متقاضی نهضت ملی مسکن را نیز دارد با مشکل تأمین زمین مواجه هستیم، افزود: با ارتش در حال رایزنی هستیم تا در مناطق «هدف گاه» و «سراب یاس» موفق به تأمین زمین برای ساخت واحدهای مسکونی خرمآباد موفق شویم.
دالوند، تصریح کرد: دراینرابطه در سطح وزارتخانه نیز توافق اولیهای انجامگرفته، گامهای بعدی در حال برداشتهشدن است و امیدواریم با ارتش به توافق برسیم به محدوده الحاق کنیم.
برخی واحدهای مسکونی به مرحله افتتاح رسید
وی با بیان اینکه اگر این دو منطقه به تأیید نهایی برسد مشکل عمده شهر خرمآباد در بحث تأمین زمین رفع خواهد شد، افزود: در دورود هم با صنایع دفاع به توافق رسیدهایم، کارهای کارشناسی آن انجام شده، شهرکی که مربوط به صنایع دفاع بوده در سطح وزارتخانهها در حال تهاتر است.
معاون عمرانی استانداری لرستان، گفت: ۱۸۰ هکتار زمین در این شهرک هست، تقریباً زیرساختهای نیز آماده است.
دالوند در ادامه سخنان خود با بیان اینکه تا الان ۲۳ هزار و ۵۰۰ پروانه ساخت واحدهای نهضت ملی مسکن در لرستان برداشته شده است، افزود: عملیات اجرایی ۱۵ هزار و ۴۷۶ واحد نیز شروع شده است.
وی با بیان اینکه تقریباً دو هزار و ۲۷۷ واحد نیز به بهرهبرداری رسیده است، گفت: امیدواریم همین تعداد و یا بیشتر نیز در سفر دوم رئیسجمهور به لرستان به بهرهبرداری برسند.
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