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۹ مهر ۱۴۰۲، ۸:۰۰

گزارش خبرنگار مهر از هانگژو؛

شکست تیم تنیس‌روی میز برابر چین/ مدال برنز برای برادران عالمیان

شکست تیم تنیس‌روی میز برابر چین/ مدال برنز برای برادران عالمیان

تیم دوبل تنیس روی میز ایران در مرحله نیمه نهایی این رشته در بازیهای آسیایی برابر چین شکست خوردند و به مدال برنز این دوره از بازیها دست پیدا کردند.

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم دوبل تنیس روزی میز ایران متشکل از نوشاد عالمیان و نیما عالمیان در مرحله نیمه نهایی این رشته در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه برابر تیم چین که نفر اول و دوم جهان را در اختیار داشت به میدان رفت و با قبول شکست ۴ بر صفر برابر این تیم قدرتمند از رسیدن به فینال بازماند.

برادران عالمیان با صعود به مرحله نیمه نهایی برای نخستین بار تنیس روی میز ایران را به این مرحله رساندند و مدال برنز را برگردن آویختند.

تیم دوبل تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی به مصاف ژاپن با ترکیب «میزوکی اویکاوا» و «سورا ماتسوشیما» رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری دست یافت.

کد مطلب 5899618
زینب حاجی حسینی

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