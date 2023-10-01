به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم دوبل تنیس روزی میز ایران متشکل از نوشاد عالمیان و نیما عالمیان در مرحله نیمه نهایی این رشته در نوزدهمین دوره بازیهای آسیایی صبح امروز یکشنبه برابر تیم چین که نفر اول و دوم جهان را در اختیار داشت به میدان رفت و با قبول شکست ۴ بر صفر برابر این تیم قدرتمند از رسیدن به فینال بازماند.

برادران عالمیان با صعود به مرحله نیمه نهایی برای نخستین بار تنیس روی میز ایران را به این مرحله رساندند و مدال برنز را برگردن آویختند.

تیم دوبل تنیس روی میز ایران در مرحله یک‌چهارم نهایی بازی‌های آسیایی به مصاف ژاپن با ترکیب «میزوکی اویکاوا» و «سورا ماتسوشیما» رفت و با نتیجه ۳ بر صفر به برتری دست یافت.