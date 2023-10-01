کره شمالی: آمریکا از خطوط قرمز عبور کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، «ایم چون‌ایل»، معاون وزیر خارجه کره شمالی اعلام کرد خصومت آمریکا و تلاش‌ها برای مداخله در روابط دوستانه روسیه و کره شمالی عبور از خطوط قرمز است و این رفتار نشان‌دهنده تمایل واشنگتن برای سلطه‌گری است.

وی در بیانیه‌ای که خبرگزاری رسمی کره شمالی آن را منتشر کرده، تأکید کرد: خصومت ناعادلانه و ظالمانه آمریکا نسبت به روابط سنتیِ دوستانه و مشارکتی جمهوری دموکراتیک خلق کره و روسیه و تلاش این کشور برای مداخله در روابط آنها، عبور از خطوط قرمز است.

این مقام کره شمالی در ادامه افزود: اخیراً ایالات متحده بدون مدرک توسعه روابط حسن همجواری بین دو کشور را نقض قطعنامه‌های سازمان ملل متحد و قوانین بین‌المللی توصیف کرده است تا به افکار عمومی جهانی این تصور غلط را بدهد که همکاری بین کره شمالی و روسیه یک «تهدید» برای صلح و امنیت جهانی است.