اردوی جهادی پزشکی در روستای چاوشی برگزار شد

پرویز احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این اردوی جهادی با هدف امیدآفرینی و ارائه خدمات بهداشتی و ویزیت تخصصی رایگان به مردم مناطق کم برخوردار انجام شد.

وی ادامه داد: در این اردوی یک روزه، تیمی متشکل از متخصص زنان و مامایی، متخصص ارتوپدی، متخصص چشم، متخصص داخلی، دندانپزشکی، کارشناسان روان و تغذیه و آموزش جمعیت و نفس و همچنین آموزش تغذیه به دانش آموزان و چکاب آنان به صورت رایگان خدمت ارائه کردند.

احمدی بیان کرد: در این درمانگاه تخصصی تعداد ۶۳۳ نفر بیمار ویزیت رایگان شدند.

رئیس شبکه بهداشت و درمان شهرستان دشتی از فرمانداری دشتی، بخشداری مرکزی، بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر، گروه جهادی شهدای جامعه پزشکی استان بوشهر، کانون بسیج جامعه پزشکی شهرستان دشتی، پایگاه‌های مقاومت بسیج، دهیاری و شورای اسلامی روستای چاوشی و قرارگاه جهادی منطقه‌ای امام رضا (ع) که در برپایی این اردو جهادی همکاری کردند؛ صمیمانه تشکر کرد.