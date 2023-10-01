لباس جدید اورژانس تهران رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم سالروز تأسیس مرکز اورژانس استان تهران، از لباس جدید عملیاتی اورژانس استان تهران رونمایی شد.
این مراسم، شب گذشته با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور، در مرکز همایشهای رازی برگزار شد.
وزیر بهداشت از لباس جدید نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران رونمایی کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم سالروز تأسیس مرکز اورژانس استان تهران، از لباس جدید عملیاتی اورژانس استان تهران رونمایی شد.
این مراسم، شب گذشته با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور، در مرکز همایشهای رازی برگزار شد.
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