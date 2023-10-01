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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۴۸

لباس جدید اورژانس تهران رونمایی شد

لباس جدید اورژانس تهران رونمایی شد

وزیر بهداشت از لباس جدید نیروهای عملیاتی اورژانس استان تهران رونمایی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در مراسم سالروز تأسیس مرکز اورژانس استان تهران، از لباس جدید عملیاتی اورژانس استان تهران رونمایی شد.

این مراسم، شب گذشته با حضور وزیر بهداشت و رئیس سازمان اورژانس کشور، در مرکز همایش‌های رازی برگزار شد.

کد مطلب 5899845
حبیب احسنی پور

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