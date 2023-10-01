آب ۵ روستا در شهرستان دهلران به پایداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز ناصری ظهر یکشنبه در بازدید از طرح‌های آرسانی دهلران افزود: اصلاح و توسعه شبکه آب روستاهای بخش مرکزی دهلران و موسیان شامل روستای فرخ آباد قدیم، تم تم آب، پتک اعراب، نهر عنبر و بیات با همکاری بسیج سازندگی سپاه ناحیه دهلران و خیرین آبرسانی کشور (بنیاد نیکوکاری ابراهیمی) در خصوص تامین لوله‌های پلی اتیلنی به پایان رسیده است.

وی ادامه داد: اصلاح و توسعه شبکه آب روستای فرخ آباد قدیم به طول ۱۵۰۰ متر، توسعه شبکه آب روستای تم تم آب به طول ۷۰۰ متر، اصلاح و توسعه شبکه آب روستای پتک اعراب به طول ۷۵۰ متر، توسعه شبکه آب روستای "نهر عنبر" به طول ۲۵۰ متر و توسعه شبکه آب روستای "بیات" به طول ۳۳۰ متر از مهمترین اقدامات صورت گرفته است.

مدیرعامل آبفای استان تصریح کرد: با اجرای پروژه اصلاح و بازسازی شبکه توزیع آب در این ۵ روستا، جمعیتی بالغ بر ۱۰۰۰ نفر از آب سالم، پایدار و بهداشتی بهره‌مند شدند.

ناصری با تاکید بر پیشرفت ۷۲ درصدی پروژه‌های جهاد آبرسانی در استان، یادآور شد: شرکت آب و فاضلاب استان ایلام خدمات‌رسانی مستمر و پایدار به روستاها را در اولویت برنامه‌های خود قرار داده‌اند و امیدواریم این روند موجبات رضایتمندی ساکنان روستاهای شهرستان دهلران را به دنبال داشته باشد.