۲۵ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حجم کل مخازن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «ایوشان» با ۵۴ درصد و سد «هاله» با ۷۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته‌اند و سدهای «خان‌آباد» با چهار درصد، «کزنار» ۱۱ و «حوضیان» ۱۲ درصد کمترین حجم پرشدگی مخزن را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۵ درصد از مخازن سدهای لرستان پُر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۵۳.۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۰۶ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی ۳.۱۰ مترمکعب بر ثانیه است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: باتوجه‌به وضعیت مخازن سدها و کاهش نزولات جوی تا کنون، حفاظت از منابع آبی، رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب ضروری است.