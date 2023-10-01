  1. استانها
  2. لرستان
۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۴:۴۳

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان:

۲۵ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است

۲۵ درصد از حجم مخازن سدهای لرستان پُر است

خرم‌آباد - مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان گفت: ۲۵ درصد از حجم مخازن سدهای این استان پُر است.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش حسن‌نژاد امروز یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه‌ها، اظهار داشت: حجم کل مخازن سدهای «مروک»، «ایوشان»، «تنگ هاله»، «خان‌آباد»، «کزنار» و «حوضیان» ۲۰۸.۷۱ میلیون مترمکعب است که در این مقایسه سد «ایوشان» با ۵۴ درصد و سد «هاله» با ۷۲ درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل، بالاترین درصد افزایش حجم آب را داشته‌اند و سدهای «خان‌آباد» با چهار درصد، «کزنار» ۱۱ و «حوضیان» ۱۲ درصد کمترین حجم پرشدگی مخزن را داشته‌اند.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ۲۵ درصد از مخازن سدهای لرستان پُر است، ادامه داد: حجم آب موجود در پشت سدهای استان ۵۳.۲۱ میلیون مترمکعب گزارش شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۹ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای لرستان، افزود: در حال حاضر مجموع آب ورودی شش سد استان ۰.۰۶ مترمکعب بر ثانیه و آب خروجی ۳.۱۰ مترمکعب بر ثانیه است.

حسن‌نژاد، تصریح کرد: باتوجه‌به وضعیت مخازن سدها و کاهش نزولات جوی تا کنون، حفاظت از منابع آبی، رعایت الگوی کشت و مصرف بهینه آب ضروری است.

کد مطلب 5900128

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها