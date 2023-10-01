برگزاری جلسه کابینه امنیتی رژیم صهیونیستی بدون حضور وزیر جنجالی

به گزارش خبرگزاری مهر، منابع عبری گزارش دادند که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی جلسه اضطراری امروز برای برآورد اوضاع امنیتی را بدون حضور ایتمار بن گویر وزیر امنیت داخلی برگزار خواهد کرد.

پایگاه خبری عبری زبان واللا بیان کرد که این دومین بار است که نتانیاهو مانع از حضور بن گویر در چنین جلساتی می‌شود.

یک منبع امنیتی در این باره تاکید کرد که علت دعوت نکردن از بن گویر برای شرکت در این جلسه این است که او پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که امنیت اسرائیل (رژیم صهیونیستی) را به خطر خواهد انداخت.

به گفته این منبع آگاه، پیشنهاداتی نظیر ازسرگیری سیاست ترور رهبران فلسطینی، ممانعت از ورود کارگران غزه به اراضی اشغالی و برقراری محدودیت و محاصره شدید شهرها و روستاهای فلسطینی در کرانه باختری، از جمله طرح‌ها و اهداف بن گویر هستند که معمولاً در نشست‌های کابینه از سوی وی مطرح می‌شوند.

منبع مذکور اشاره کرد که بن گویر متوجه نیست که چنین پیشنهاداتی مانعی پیش روی نتانیاهو برای حفظ روابط رژیم صهیونیستی با کشورهای مختلف خواهد بود.