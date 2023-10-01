تساوی امیدهای ایران و هنگ کنگ در نیمه اول

به گزارش خبرنگار مهر از هانگژو، تیم فوتبال امید کشورمان بعد از ظهر امروز یکشنبه ۹ مهرماه ۱۴۰۲ و در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی بازی‌های آسیایی هانگژو به مصاف تیم امید هنگ کنگ رفت.

سیدحسین حسینی، سینا شاه عباسی، سیدمجید نصییری، سامان تورانیان، حسین گودرزی، محمد خدابنده لو، غلامرضا ثابت ایمانی، محمدحسین اسلامی، امیر جعفری، مهدی ممی زاده و ارسلان مطهری یازده ترکیب ابتدایی تیم امید ایران را در این بازی تشکیل می‌دادند.

کریستین الکساندر، نیگای هوی، وو چونگ مینگ، متیو الیوت، سون مینگ هیم، پوون پوی هین، جسی جویف، چانگ هی یین، تسه کا وینگ و تسانگ الیسون هم ۱۱ بازیکن تیم هنگ کنگ در این بازی بودند.

در دقیقه ۱۵ این بازی توپ ارسالی مهدی ممی زاده از مقابل محمدحسین اسلامی رد شد و او اعتقاد داشت که مدافع هنگ کنگ روی او مرتکب خطا شده است. در دقیقه ۲۴ هم ارسال سامان تورانیان به ضربه سر ارسلان مطهری همراه شد اما دروازه بان هنگ کنگ موفق به مهار این توپ شد.

بازی در نیمه اول بیشتر در دست شاگردان رضا عنایتی بود و با نتیجه تساوی بدون گل خاتمه یافت.