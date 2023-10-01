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۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۱:۳۶

همزمان با اعیادی یهودی؛

صهیونیست‌ها تونلی جدید در زیر مسجد الاقصی بازگشایی کردند

صهیونیست‌ها تونلی جدید در زیر مسجد الاقصی بازگشایی کردند

منابع فلسطینی از بازگشایی یک تونل جدید از سوی رژیم صهیونیستی در سطح زیرین مسجدالاقصی خبر دادند، امری که استحکام قبله اول مسلمانان جهان را بیش از پیش در معرض خطر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌‎های فلسطینی، رژیم صهیونیستی همزمان با اعیاد یهودی، تونل تازه‌ای را در زیر مسجد الاقصی افتتاح کرده که از سطح زیرین صحن براق تا قصرهای اموی امتداد یافته است.

این تونل جدید موجب یهودی‌سازی بسیاری از آثار و نشانه‌های شهر قدس و مسجد الاقصی شده و در راستای ترویج ایده وجود معبد ادعایی سلیمان است.

این تونل از منطقه باب المغاربه در شهرک سلوان شروع شده و به سمت صحن براق و از آنجا به سمت قصرهای اموی امتداد یافته است.

این تونل ۲۰۰ متر طول و ۱۲ متر ارتفاع دارد. در داخل این تونل یک نمایشگاه عکس دایر شده که رژیم صهیونیستی مدعی است تاریخ قدس را به تصویر کشیده است.

همچنین در جریان عبور از این تونل، یک فایل ویدئویی ۳ دقیقه‌ای پیرامون معبد کذایی و دروغین یهودیان در زیر مسجد الاقصی به ۳ زبان عربی، انگلیسی و عبری به نمایش گذاشته می‌شود.

کد مطلب 5899931

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