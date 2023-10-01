تنش جدید در مرز میان لبنان و اراضی اشغالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، منابع عبری زبان اعلام کردند که مرز میان لبنان و اراضی اشغالی شاهد تنش میان لبنانی‌ها و نظامیان ارتش رژیم صهیونیستی بوده است.

روزنامه عبری زبان «اسرائیل هیوم» در حساب کاربری خود در رسانه اجتماعی ایکس (توئیتر سابق) نوشت: لبنانی‌ها در شهرک مشرف به نوار مرزی، اقدام به پرتاب سنگ کردند و ارتش اسرائیل نیز به این اقدام با پرتاب گاز اشک‌آور پاسخ داد.

این اتفاق جدید در حالی به وقوع می‌پیوندد که چهارشنبه گذشته نیز منابع محلی از تنش در نوار مرزی میان لبنان و اراضی اشغالی خبر دادند. بنا بر این گزارش، در جریان این رخداد که برای دومین بار طی هفته گذشته رخ داده بود، ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی با استفاده از بمب‌های دودزا اقدام به تبادل آتش کردند.

ارتش لبنان در این باره با صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که یک گشتی ارتش رژیم صهیونیستی در شرایطی که نیروهای ارتش لبنان در نقاط مرزی در حال برچیدن آثار تجاوزات اخیر مرزی بودند، به سوی گشتی ارتش لبنان بمب دودزا پرتاب کردند که این اقدام با پاسخ متقابل و پرتاب بمب دودزا از سوی نیروهای ارتش لبنان به سوی صهیونیست‌ها همراه شد.

شبکه تلویزیونی المنار نیز چهارشنبه گذشته در این باره گزارش داد که ارتش لبنان مسیر ایجاد شده از سوی ارتش رژیم صهیونیستی در نقاط مرزی را مسدود کرده است.

این در حالی است که پنج روز پیش از آن نیز میان ارتش لبنان و ارتش رژیم صهیونیستی از طریق پرتاب بمب دودزا تبادل آتش صورت گرفته بود؛ تنشی که با دخالت نیروهای بین المللی آرام شد.