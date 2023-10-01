به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سما، عصر امروز یکشنبه یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی اعلام کرد که طی ماه جاری میلادی در سفری برنامه‌ریزی‌شده به واشنگتن خواهد رفت.

بر اساس بیانیه‌ای که دفتر وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در این رابطه صادر کرد، گالانت دعوت لوید آستین وزیر دفاع آمریکا برای سفر به ایالات متحده را پذیرفته و طی ماه اکتبر به واشنگتن سفر خواهد کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است: ۲ طرف در جریان نشست خود تقویت روابط امنیتی ویژه میان اسرائیل و ایالات متحده را بررسی خواهند کرد و چالش‌های امنیتی و فرصت‌های سیاسی گوناگون در خاورمیانه را مورد بحث و بررسی قرار خواهند داد.

گفته می‌شود بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی از سفر وزرای کابینه خود به واشنگتن پیش از دیدار خود با جو بایدن رئیس جمهور آمریکا جلوگیری کرده بود.

نتانیاهو و بایدن بیستم سپتامبر گذشته و در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. این دیدار در حالی در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد که نتانیاهو امید داشت بتواند در کاخ سفید با بایدن دیدار کند، اما رئیس جمهور آمریکا با این موضوع موافقت نکرد.

به نوشته رسانه‌های غربی، برنامه اصلاحات قضائی نتانیاهو، ایران، عادی سازی روابط با ریاض و اوضاع جاری فلسطین محور گفتگوهای جو بایدن و نتانیاهو در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد بوده است.

این دیدار دوجانبه، نخستین ملاقات نتانیاهو و بایدن از زمان سمت نخست وزیری مجدد وی در دسامبر ۲۰۲۲ به شمار می‌آید و با توجه به پیشینه روابط تل‌آویو و واشنگتن، این تأخیر بسیار غیرعادی به نظر می‌رسد.