افزایش ۸۰۰ مگاواتی مصرف برق با شروع سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی در خصوص وضعیت مصرف در کشور و نیمه جنوبی گفت: با توجه به اینکه در نیمه شمالی کشور هوا قدری خنک شده و تأثیر وسایل سرمایشی در مصرف برق به طور محسوسی کم شده و بیشتر در نیمه جنوبی کشور همچنان مصارف سیستم‌های سرمایشی داریم، بخش آموزشی کشور خیلی متأثر از افزایش مصرف برق نبوده است و مشکلی در تأمین برق نداریم.

وی با اشاره به میزان مصرف بخش آموزشی در کشور گفت: به نظر می‌رسد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات به دلیل آغاز مدارس و سال تحصیلی به تقاضای برق کشور اضافه شده است.