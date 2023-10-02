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۱۰ مهر ۱۴۰۲، ۱۰:۱۳

افزایش ۸۰۰ مگاواتی مصرف برق با شروع سال تحصیلی

افزایش ۸۰۰ مگاواتی مصرف برق با شروع سال تحصیلی

سخنگوی صنعت برق گفت: حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات برق با شروع سال تحصیلی به تقاضای برق کشور اضافه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی در خصوص وضعیت مصرف در کشور و نیمه جنوبی گفت: با توجه به اینکه در نیمه شمالی کشور هوا قدری خنک شده و تأثیر وسایل سرمایشی در مصرف برق به طور محسوسی کم شده و بیشتر در نیمه جنوبی کشور همچنان مصارف سیستم‌های سرمایشی داریم، بخش آموزشی کشور خیلی متأثر از افزایش مصرف برق نبوده است و مشکلی در تأمین برق نداریم.

وی با اشاره به میزان مصرف بخش آموزشی در کشور گفت: به نظر می‌رسد حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ مگاوات به دلیل آغاز مدارس و سال تحصیلی به تقاضای برق کشور اضافه شده است.

کد مطلب 5900796

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