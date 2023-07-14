۸۰ درصد از برنامه مدیریت مصرف برق در ادارات محقق شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نیرو، مصطفی رجبی مشهدی، سخنگوی صنعت برق با اشاره به طرح مدیریت مصرف برق در ادارات گفت: با برنامهریزیهای وزارت نیرو امسال برای کاهش مصرف برق در بخش اداری، کنتورهای هوشمند به صورت لحظهای و بر خط میزان مصرف را رصد میکنند و تاکنون از ۱۰۰۰ مگاوات آمده پیش بینی شده در این طرح، ۸۰۵ مگاوات محقق شده است.
وی افزود: کمتر از ۵ درصد واحدهای اداری که مشمول پرمصرفها بودند، اخطار و تذکر گرفتهاند و در برخی موارد با بیتوجهی به اخطارها، برق آنها قطع شده است.
رجبی مشهدی در پایان برای کاهش مصرف برق از همه ادارات عنوان کرد: برای تحقق ۲۰ درصد باقیمانده از این طرح نیازمند همکاریهای لازم از سوی همه دستگاهها هستیم تا با پایداری شبکه برق، از هفتههای گرم پیش رو عبور کنیم.
۱۰ درصد از کل مصرف برق کشور در بخش تجاری است
رجبیمشهدی سخنگوی صنعتبرق با بیان اینکه در تهران ۶۰۰ مرکز تجاری بزرگ وجود دارد، گفت: با مدیریت میزان مصرف برق مجتمعهای تجاری و اداری میتوانیم حدود ۳۰ مگاوات کاهش مصرف برق داشته باشیم که این میزان معادل مصرف برق ۳۰ هزار واحد مسکونی است.
وی افزود: با اقدامات بسیار ساده مانند تنظیم دمای وسایل سرمایشی، محیطهای اشتراکی مراکز تجاری روی دمای ۲۵ درجه و بالاتر، خاموشی روشناییهای غیرضروری به خصوص در زمان اوج مصرف و همچنین استفاده نکردن از روشناییهای نمای بیرون مراکز تجاری و مغازهها، میتوان به مدیریت مصرف برق در این بخش کمک کند.
رجبی مشهدی در پایان خاطر نشان کرد: اگر به طور کامل این طرح در کشور اجرا شود، حدود ۳۰۰ مگاوات کاهش مصرف برق خواهیم داشت که معادل مصرف برق استان خراسان جنوبی است.
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