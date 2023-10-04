نسخه سینمایی انیمیشن ابراهیم هادی چرا به اکران عمومی نرسید؟

اسداله دیانتی تهیه‌کننده انیمیشن سینمایی «بی‌پلاک» به کارگردانی اسماعیل یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره این اثر توضیح داد: همزمان با فرآیند ساخت سریال انیمیشنی «سلام بر ابراهیم» که همچنان هم تولید و پخش آن ادامه دارد، به این ایده فکر می‌کردیم که هنوز در مدیوم سینما، انیمیشنی با کیفیت 4K تولید نشده است. در عرصه سینمای جنگ و دفاع مقدس هم انیمیشن سینمایی نداشتیم. به همین دلیل با بازبینی کل پروژه، فیلمنامه را خلاصه کردیم و یک خروجی ۸۵ دقیقه‌ای از کار گرفتیم.

وی ادامه داد: البته کیفیتی که شما در نسخه سینمایی می‌بینید، در سریال نیست. برخی صحنه‌ها حتی مجدد ساخته و برخی صحنه‌های به کار اضافه شده، برخی قاب‌بندی‌ها هم تغییر کرده است. در کل چکیده‌ای از حضور ابراهیم هادی در عملیات فتح‌المبین و والفجر مقدماتی را که منجر به شهادت ایشان در واقعه کانال کمیل می‌شود، در قالب یک روایت سینمایی با کیفیت 4K به تولید رساندیم.

دیانتی گفت: شبکه امید یک نوبت این نسخه سینمایی را پخش کرده بود اما از آنجایی که سیاست صدا و سیما، اولویت دادن به پخش نسخه سریالی بود، پخش نسخه سینمایی باقی ماند تا در ایام هفته دفاع مقدس، در قالب اکران‌های مردمی، پخش کار را آغاز کردیم. این اکران‌های مردمی از مزار ابراهیم هادی در بهشت زهرا (س) آغاز شد و مراکز دیگری را هم در شهرستان‌ها مدنظر داریم.

برای اکران عمومی دورخیز کردیم، اما...

وی درباره اکران عمومی این اثر در سینماها هم مطرح کرد: تصمیم جدی در این زمینه نداریم چرا که با توجه به اینکه مالک اثر سازمان صدا و سیما است، فرآیند مفصلی برای پیگیری دارد و به همین دلیل تصمیم گرفته‌ایم در قالب همین اکران‌های مردمی، اثر را منتشر کنیم.

تهیه‌کننده «بی‌پلاک» ضمن تشریح ابعاد فنی مربوط به تبدیل نسخه سریالی به نسخه سینمایی گفت: برنامه اولیه‌مان این بود که ابتدا نسخه سینمایی در سینماها اکران شود. حتی با ارشاد و دستگاه‌های ذی‌ربط قانونی مذاکراتی داشتیم و کارها را پیش می‌بردیم. به دنبال حضور فیلم در جشنواره فجر هم بودیم اما سیاست‌گذاری صدا و سیما به این سمت رفت که ابتدا سریال پخش شود. از شهریور پارسال نسخه سریالی در کنداکتور شبکه‌های تلویزیون قرار گرفت و متأسفانه فرصت اکران نسخه سینمایی را از دست دادیم.

دیانتی درباره برنامه‌ریزی برای اکران‌های مردمی فیلم هم گفت: اکران‌های مردمی در مدارس از همین هفته آغاز می‌شود و برنامه‌ریزی‌هایی هم برای اکران در شهرستان‌ها داریم. درخواست‌هایی هم برای اکران مردمی داریم. در حال طراحی یک بسته اکران هستیم تا فیلم به صورت شهر به‌ شهر به نمایش گذاشته شود. اولین نسخه سینمایی این انیمیشن حدود ۱۰۰ دقیقه بود که برای اولین بار در کانال کمیل اکران کردیم. بیشتر به دنبال بازخوردها بودیم. در حال حاضر پخش سریال ادامه دارد و همزمان ۲ تیم توانا هم مشغول نگارش ۲ نسخه سینمایی دیگر از کار هستند. همچنان هم در اکران‌های مردمی به‌دنبال رصد بازخوردها هستیم. سه فصل سریالی دیگر و ۲ نسخه سینمایی دیگر از این اثر در ادامه تولید می‌شود.

مخاطب‌مان نوجوان است نه کودک

تهیه‌کننده «بی‌پلاک» درباره نسبت این انیمیشن با مخاطبان کودک و نوجوان توضیح داد: زمانی که پیش‌تولید کار را آغاز کرده بودیم از طرف صدا و سیما به ما گفتند که مخاطب اصلی شما کودک و نوجوان است. ما هم تلاش کردیم با همین رویکرد اتفاقاتی را رقم بزنیم. در اواسط تولید و بعدها پس از پخش اولین قسمت‌ها از شبکه سه تلویزیون، جلسات متعدد دیگری را با مسئولان صدا و سیما گذاشتیم تا به این جمع‌بندی برسیم که باید از مخاطب کودک پرهیز کنیم و به سمت مخاطب نوجوان برویم. در عین اینکه به مخاطب عام هم توجه داشته باشیم. این سیاست در تولید فصل‌های بعدی و نسخه سینمایی هم مدنظر بود و مخاطب اصلی کار نوجوانان هستند. نسل امروز، نسلی فهیم‌تر است و به نظرم بچه‌های امروز به راحتی با مضامین این اثر ارتباط می‌گیرند.

دیانتی درباره توجه به سلایق و دیدگاه متنوع موجود در جامعه در خلق روایتی سینمایی از شهید ابراهیم هادی هم گفت: اساساً شهید هادی، مورد توجه همه گروه‌های فکری بوده است و اگر در ایام هفته به مزار یادبود این شهید سر بزنید خواهید دید که افرادی از اقشار و گروه‌های مختلف برای ادای احترام در آنجا حضور دارند. در بزرگداشتی که اخیراً برای این شهید برگزار شد هم برای خودم جالب بود که در میان سخنرانان افرادی از جناح‌های فکری مختلف حضور داشتند و همه از شهید هادی می‌گفتند.

وی تأکید کرد: اکثر شهدا هم همین ویژگی را دارند و به این دلیل که افراد تک‌بعدی نبوده‌اند، اکثر مردم با آن‌ها ارتباط برقرار می‌کنند. مردم شاید در موضوعات مختلف جناح‌بندی‌های فکری متنوعی داشته باشند اما وقتی موضوع شهدا در میان باشد، این مرزبندی‌ها از بین می‌رود. تلاش ما هم در ساخت این اثر این بود که بتوانیم با افرادی از جناح‌های مختلف فکری ارتباط برقرار کنیم.