فاز اول منطقه نمونه گردشگری دریاچه ولشت افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، فاز اول منطقه نمونه گردشگری دریاچه ولشت با سرمایه گذاری ۲۶۵ میلیارد تومان با حضور مسئولان استانی و شهرستانی در چالوس به بهره برداری رسید.

رستم زرودی سرپرست فرمانداری چالوس شامگاه چهارشنبه در این مراسم با بیان اینکه سرمایه گذاران جزو افراد باهوش جامعه هستند، بر لزوم تأمین زیرساخت‌ها در مناطق گردشگری تاکید کرد و با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه ولشت، خواستار راه اندازی موزه تاریخ طبیعی در مجموعه نمونه گردشگری ولشت شد.

وی بر لزوم بهره گیری از ظرفیت‌های گردشگری و صنایع ستی شهرستان چالوس تاکید کرد و از ولشت به عنوان یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان یاد کرد و گفت: در استان مازندرن آب بندان ها و دریاچه‌های مستعد سرمایه گذاری زیادی وجود دارد که باید به بخش خصوصی واگذار شود.

محمدحسن زاده سرمایه گذاری مجموعه گردشگری ولشت نیز با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته در منطقه نمونه گردشگری ولشت گفت: در حال حاضر با اجرای زیرساخت‌ها، پساب‌ها و فاضلاب مجموعه تفکیک می‌شود و نسبت به غرس ۷۵ هزار اصله نهال نیز اقدام شده است.

وی میزان سرمایه گذاری در فاز اول را ۲۶۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: این فاز برای ۵۰ نفر به صورت مستقیم و ۲۵۰ نفر به صورت غیرمستقیم شغل ایجاد کرده است و با تکمیل فاز دوم برای ۲۵۰ نفر به صورت مستقیم و هزار نفر غیرمستقیم شغل ایجاد می‌شود.

