وزیر کشور از آب شیرین کن بزرگ بوشهر بازدید کرد

به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی وزیر کشور عصر پنجشنبه با همراهی استاندار بوشهر و مدیران استانی از آب شیرین کن ۷۰ هزار متر مکعبی نیروگاه اتمی بوشهر بازدید کرد.

وزیر کشور با تقدیر از تلاش‌های نیروگاه اتمی در توجه به مسئولیت اجتماعی، خواستار تأمین بموقع اعتبار برای تسریع در تکمیل این پروژه شد.

استاندار بوشهر نیز در بازدید از آب شیرین کن ۷۰ هزار متر مکعبی نیروگاه اتمی بوشهر اظهار داشت: تأمین آب شرب مردم از اولویت‌های مهم در استان بوشهر است و با توجه به وابستگی آب شرب استان بوشهر به استان‌های همجوار، اجرای طرح‌های آب شیرین کن، گامی در کاهش وابستگی است.

احمد محمدی زاده تاکید کرد: پیشرفت فیزیکی آب شیرین کن ۷۰ هزار متر مکعبی نیروگاه اتمی بوشهر به ۱۷ درصد رسیده که انتظار داریم سرعت اجرای طرح، بیشتر شود.