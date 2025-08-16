به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح شنبه در بازدید از آبشیرینکنهای ۳۵ هزار مترمکعبی مپنا، ۴۰ هزار متر مکعبی نورویژه و ۷۵ هزار متر مکعبی شرکت صبا نوین بوشهر اظهار کرد: از مهمترین اولویتهای استان در حوزه تأمین آب شرب مردم استان، تکمیل پروژههای در دست اجرا است.
استاندار بوشهر افزود: چند پروژه آبشیرینکن در شهرستانهای مختلف در دست اجراست، همچنین طرحهای خطوط انتقال و شبکههای توزیع آب شرب شهرها و روستاها نیز مراحل اجرایی خود را سپری میکنند.
وی اضافه کرد: بالغ بر ۱۰۰ هزار متر مکعب آب از طریق آبشیرینکنها در استان بوشهر تولید میشود که برای افزایش ظرفیت بیش از این مقدار، پروژههای خوبی در دست اجرا داریم.
زارع تصریح کرد: تأمین مالی برای تکمیل این پروژهها مورد توجه و تاکید قرار دارد و علاوه بر آن، به صورت مستمر، حوزه معاونت عمرانی، روند اجرای طرحها و آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی پروژههای آبشیرینکن را رصد و ارزیابی میکنند و به اطلاع اینجانب میرسانند.
استاندار بوشهر یادآور شد: نیاز استان به آب شرب در حال حاضر، روزانه ۴۲۰ هزار متر مکعب است و میزان آب تولیدی اکنون ۳۸۰ هزار متر مکعب است که ۴۰ هزار متر مکعب کمبود آب عمدتاً در دشتستان، جم و عسلویه بیشتر نمایان است.
زارع بیان کرد: در برخی شهرستانها به دلیل فرسودگی خطوط آب، با چالشهایی مواجه هستیم که برنامهریزی لازم برای کاهش مشکلات انجام شده است.
وی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۶ با تکمیل آبشیرینکن های در دست اجرا و نوسازی و بهسازی خطوط انتقال آب، انتظار داریم مشکلات آب شرب به حداقل برسد.
