احداث ۱۰۰۰ کیلومتر خط فشار قوی گاز در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر مجید علیپوری با بیان اینکه شرکت ملی گاز ایران نگاه ویژه ای به استان سیستان و بلوچستان دارد و تلاش می‌کند تا بستر مناسبی برای پیشرفت استان و زدودن غبار محرومیت از چهره این خطه فراهم کند، تاکید کرد: شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران سال گذشته را به نام سیستان و بلوچستان نام گذاری کرد و از آنجایی که تمام پروژه‌های خطوط انتقال در طرح خطوط لوله هفتم و یازدهم سراسری گاز در این استان قرار دارد موفق شدیم در سال ۱۴۰۱ بیش از ۷۶۰ کیلومتر خط لوله انتقال گاز فشار قوی را در سطح استان از شمالی‌ترین نقطه در زابل تا شهر مرزی میرجاوه در شرق و در جنوبی‌ترین نقطه در چابهار و کنارک اجرا، تزریق گاز و به بهره برداری برسانیم.

سیستان و بلوچستان، صاحب بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خط گازدار فشار قوی

مجری طرح خطوط لوله هفتم و یازدهم سراسری گاز با اعلام اینکه امروز بیش از ۱۰۰۰ کیلومتر خط گازدار فشار قوی (بدون در نظر گرفتن خطوط تغذیه و شبکه‌های شهری) در سطح استان سیستان و بلوچستان وجود دارد، گفت: هم اکنون بیش از ۲۰۰ کیلومتر دیگر خط لوله انتقال گاز را در این استان در دست احداث داریم که امیدواریم در ابتدای سال آینده به بهره برداری برسد.

وی ادامه داد: حدود ۴۵۰ کیلومتر خط انتقال گاز برای شهرهای باقیمانده جنوب استان از سوی شرکت ملی گاز ایران در نظر گرفته شده است که حدود ۲۵۰ کیلومتر آن در مرحله طراحی توسط شرکت مهندسی و توسعه گاز بوده و مابقی آن نیز از سوی همکاران گاز استان به سرانجام می‌رسد.

به گفته علیپوری با اتمام گازرسانی به شهرهای جنوب سیستان و بلوچستان از جمله سرباز، قصر قند، اسپکه، فنوج، نگور، کهیر پیش بینی می‌شود تا پایان ۱۴۰۴ شهر بدون گاز در سطح این استان نداشته باشیم.