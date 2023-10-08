همدان مرکز تمام ارزشهای تمدنی کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، رهبر معظم انقلاب در دیدار با دستاندرکاران برگزاری دومین کنگره ۸ هزار شهید استان همدان اظهار کرد: در تاریخ که نگاه میکنیم، همدان مرکز نخستین تمدن کشور ما و از همه بخشهای گوناگون تمدنخیز کشور، از لحاظ تاریخی جلوتر است.
وی افزود: همدان مرکز علم، مرکز دین، مرکز جهاد، مرکز هنر، مرکز همه ارزشهای تمدنی یک کشور محسوب میشود؛ یعنی در طول تاریخ که نگاه میکنیم، این خصوصیّات را در همدان مشاهده میکنیم؛ اینها همه امتیاز است.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه باب شهادت در همدان همچنان گشوده است، گفت: در فاصله آن همایش قبلی و این همایش کنونیتان، مردان بزرگ دیگری از شهر همدان و استان همدان به خیل آن ستارگان روشنگر پیوستند، شهید سردار حسین همدانی، شهید علی خوشلفظ، شهید میرزامحمّد سلگی، شهدای مدافع حرم که از این استان رفتند شهید امنیّت در سال گذشته، شهید علی نظری یعنی باب شهادت در این استان همچنان گشوده است، شخصیّتها یکی پس از دیگری خودشان را نشان میدهند و برجسته [میکنند].
حضرت آیت الله خامنهای خاطرنشان کرد: شهدا به طور طبیعی ماندگارند و اقتضای ماندگاری در شهدا هست، لکن ما هم وظیفه داریم؛ ما باید نام شهدا را زنده بداریم، ما باید از مفهوم شهادت، از پیام شهیدان برای آراستنِ درستِ زندگی استفاده کنیم؛ ما احتیاج به سامانبخشیِ زندگیِ جمعی داریم، در جامعهی خودمان و در جامعهی جهانی؛ به کمک شهیدان و آثار شهیدان میشود این کار را انجام داد.
رهبر معظم انقلاب اسلامی با بیان اینکه مرحوم خانم دباغ نمایانگر حقیقت گرایش زن در جامعه اسلامی است، بیان کرد: مرحوم خانم مرضیهی دبّاغ یکی از کسانی است که میتواند نمایشگرِ حقیقتِ گرایشِ زن در جامعهی اسلامی باشد، حالا مبارزات قبل از انقلاب این خانم و کتک و شکنجه و زندان و تأثیراتی که در زندان روی همسلّولیهای خودش و همزندانیهای خودش میگذارد، اینها یک طرف، بعد، رفتن به مناطق مبارزاتی منطقه و مثل یک چریک فعّالیّت کردن و بعد، رفتن به پاریس در خدمت امام و بعد، آمدن در عرصه واقعی و ملموس انقلاب و در یک طیف عظیمی از فعالیتهای حضورِ فعّال داشتند همین یک مورد میتواند مضمون و محتوای چندین کارِ هنریِ فعّال باشد؛ یعنی تصویر زن در نظام اسلامی.
وی عنوان کرد: به هر حال، بزرگداشت دینداران غیور که از اسلام دفاع میکنند، از ایران دفاع میکنند، از ارزشها دفاع میکنند، از ارزش زن دفاع میکنند، یکی از کارهای مهم و از حسناتی است که بندگان خوب خدا از جمله شماها متصدّی آن شدهاید؛ امیدواریم انشاءاللّه خداوند به شما توفیق بدهد و کمکتان بکند که به بهترین وجهی [این کار را] انجام بدهید هدف را این قرار بدهید که این پیام به دلهای مخاطبینتان برسد، از جمله جوانها و نوجوانهایی که امروز وجود دارند.
نظر شما