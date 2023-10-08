به گزارش خبرنگار مهر، این روزها شاهد برگزاری رویداد بینالمللی هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق با حضور ۷۰ دانشگاه و مرکز آموزشی، پژوهشی عالی از دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق به میزبانی مشهد مقدس هستیم.
دانشگاه لرستان نیز در این رویداد حضور داشت و از جمله برنامههای دانشگاه لرستان امضای تفاهمنامه همکاری مشترک با هشت دانشگاه کشور عراق بود.
پنلهای مختلف آموزشی، دانشجویی، پژوهشی و فناوری با حضور رؤسای ۷۰ دانشگاه و مرکز آموزش عالی ایران و عراق در این رویداد برگزار شد.
علی نظری، رئیس دانشگاه لرستان و مدیرگروه همکاریهای علمی بینالمللی دانشگاه لرستان در این رویداد حضور داشتند و تفاهمنامه همکاری بین دانشگاه لرستان با هشت دانشگاه کشور عراق به امضای رئیس دانشگاه لرستان و رؤسا و مدیران دانشگاههای عراق رسید و مبادله شد.
همچنین، رؤسای دانشگاههای ایران و عراق درباره تلاش علمی و دانشگاهی مشترک و پژوهشمحور برای رفع مشکلات مختلف مشترک دو کشور گفتوگو کردند.
تقویت دیپلماسی علمی جمهوری اسلامی ایران بهویژه گسترش ارتباطات علمی، پژوهشی با دانشگاههای کشورهای اسلامی از اهداف مهم برگزاری رویداد هفته علم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری عراق است.
اسامی هشت دانشگاه کشور عراق که دانشگاه لرستان با آنها تفاهمنامه همکاری منعقد کرد شامل دانشگاه بغداد، دانشگاه الزهرا للبنات، دانشگاه المستقبل، دانشگاه البصره، دانشگاه المستنصریه، دانشگاه الاسرا، دانشگاه کربلا و دانشگاه تکنولوجیا است.
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