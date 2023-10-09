دومین شماره «کتاب ایران» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری دوازدهمین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و مقاومت، دومین شماره «کتاب ایران» به تازگی با موضوع ادبیات دفاع مقدس و مقاومت منتشر شد و روی پیشخان مطبوعات آمده است.
از آنجا که رویدادی مانند جنگ در همه دنیا منشأ تولید آثار ادبی و روایی زیادی میشود و کشور ما نیز از این قاعده مستثنا نبوده است. از ابتدای جنگ تحمیلی تا امروز عددی بالغ بر ۳۰ هزار عنوان کتاب در حوزه دفاع مقدس، مدافعان حرم و مقاومت تولید و منتشر شده است. لذا معرفی آثار مناسب برای مخاطبان گوناگون، در قالبهای متخلف یکی از مهمترین نیازهای ترویج ادبیات مقاومت است. از این رو مؤسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران با همکاری مجمع ناشران انقلاب اسلامی، همزمان با دوازدهمین دوره نمایشگاه ملی کتاب دفاع مقدس و مقاومت، دومین شماره از ویژهنامه کتاب ایران را به موضوع ادبیات مقاومت اختصاص داده است.
این ویژهنامه در سه بخش تنظیم و گردآوری شده است. بخش اول شامل بیانات رهبر انقلاب در شب خاطره دفاع مقدس سال ۹۷ است که موضوع افزایش صد برابری ادبیات دفاع مقدس و مقاومت و نیز مطالبه ایجاد نهضت ترجمه آثار خوب مقاومت مطرح شده است. در بخش دوم ۵۶ تقریظ رهبر انقلاب و ۲۴ کتابی که در این حوزه مورد تحسین ایشان قرار گرفته جمعآوری و ارائه شده است. در بخش سوم نیز ۴۴۰ کتاب در حوزه ادبیات دفاع مقدس و مقاومت برای مخاطبان مختلف معرفی شده است.
نظر شما