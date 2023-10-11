تعداد سفرهای دریایی برای بندرنشینان افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی سه‌شنبه شب در نشست با نمایندگان ستاد مبارزه با قاچاق کالا و نهاد ریاست جمهوری در شهرستان گناوه اظهار داشت: معیشت و ارتزاق مردم در مناطق ساحلی به ویژه در استان بوشهر و شهرستان گناوه از طریق دریا و دریانوردی است و بیش از ۷۰ درصد مردم این شهرستان از این طریق امرار معاش می‌کنند.

امام جمعه گناوه یادآور شد: کارهای زیربنایی و اقتصادی مهمی در شمال استان برای اشتغال مردم وجود ندارد و مهمترین راه اشتغال، زندگی و معیشت مردم منطقه از طریق همین دریا و تجارت دریایی است.

وی با بیان اینکه توجه و دغدغه رهبری در همه دیدارهای ایشان بحث معیشت و اقتصاد مردم بوده است، گفت: همه مسئولان در همه رده‌ها باید با انسجام و اتحاد به حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم کمک و تلاش کنند.

رکنی حسینی با تاکید بر اینکه دولت سیزدهم نیز دغدغه مند معیشت و اقتصاد مردم است، گفت: مردم توقع و انتظار دارند که معیشت آنها تحت تأثیر و در تنگنای برخی بی تدبیری‌ها ها قرار نگیرد.

وی با اشاره به اینکه مردم دولت مردمی را از خود می‌دانند و از این دولت توقع توجه بیشتر به معیشت خود را دارند گفت: همانگونه که آیت الله رئیسی نیز در نشست اخیر خود بر قرار دادن رفاه، معیشت و زندگی مردم در اولویت تاکید کردند همه مسئولان باید به این مهم توجه داشته باشند.

هیچکس با پدیده شوم قاچاق موافق نیست

امام جمعه گناوه با بیان اینکه دشمنان با توطئه‌های مختلف و تبلیغات رسانه‌ای درصدد ایجاد ناامیدی و یاس در جامعه هستند گفت: در برهه کنونی ایجاد امید و امیدواری در جامعه وظیفه همه مسئولان و مورد تاکید مقام معظم رهبری است.

وی با اشاره به سفر اخیر وزیر کشور به استان بوشهر گفت: در نشست با وزیر کشور در استانداری همه این مشکلات و مسائل مربوط به موضوع کالای همراه ملوان و دغدغه‌های مردم بیان و مطرح شد.

رکنی حسینی بیان کرد: افراط و تفریط‌ها در صدور مجوز سفر شناورهای سفاری یکی از مشکلات مردم منطقه بوده است و همین افراط و تفریط‌ها مردم را در تنگناهای اقتصادی قرار خواهد داد.

وی بیان کرد: هیچکس با پدیده شوم قاچاق موافق نیست بلکه همه از مبارزه با این پدیده حمایت هم می‌کنند ولی باید بین معیشت مردم که به دریا گره خورده و قاچاق کالا تفکیک قائل شویم که در غیر این صورت نادرست و اجحاف در حق مردم است.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه شهرستان گناوه دارای حدود ۷۰۰ شناور سفاری با سرمایه گذاری مردم و مایه امید و زندگی آنها است گفت: با گذشت هفت ماه از سال حتی مجوز یک سفر نیز صادر نشده بود که هیچ گونه توجیهی در این مورد نمی‌توان برای مردم بیان کرد.

امام جمعه گناوه یادآور شد: با تلاش‌ها و پیگیری‌های صورت از سوی مسئولان استانی و شهرستان، وزیر کشور قول صدور مجوز سفر اول شناورها در سال جاری را دادند.

حجت الاسلام رکنی حسینی بیان کرد: پیشنهاد ما این است که بر اساس فصول سال و با توجه به کالاهایی که نیاز مردم و بازار است حداقل مجوز ۴ سفر دریایی در طول سال داده شود تا مایه رضایت مردم در این زمینه خواهد بود

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه برخوردهای دوگانه و چند گانه باعث یاس و ناامیدی در میان مردم می‌شود که باید از آن جلوگیری شود. گفت: اگر مجوز ورود کالای ملوانی صادر شده و این کالاها از گمرک و قانونی وارد کشور می‌شود نیز نباید جلو حمل آنها گرفته شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: سرمایه گذاران در این حوزه سرمایه خود را که به راحتی می‌توانستند در جاهای دیگر بدون هیچ گونه دغدغه‌ای به کار گیرند، با خرید شناور و ایجاد اشتغال برای حداقل ۱۰ نفر در هر شناور سرمایه گذاری کرده‌اند و خانواده‌های آنها و افراد دیگر به طور غیرمستقیم در بازار و سایر بخش‌ها از این طریق معیشت خود را می‌گذرانند لذا انتظار می‌رود که در این شرایط اقتصادی مسئولان همراهی بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام رکنی با تقدیر از بازدید و حضور میدانی این هیأت اعزامی در منطقه و دیدار و گفتگو با اقشار مختلف در این حوزه گفت: بسیاری از گزارش‌هایی که کارشناسی نشده به مرکز ارائه می‌شود منصفانه نیست و مسئولان برای تصمیم گیری در این حوزه باید به صورت میدانی در میان مردم و فعالان حوزه دریا و دریانوردی حضور یابند که امروز شاهد این حرکت بودیم.

وی گفت: کالای همراه ملوان ارفاقی است که دولت از دوران گذشته به بندر نشینان کرده است و باید کمک کرد تا معیشت مردمی که به این کالاهای وابسته است دچار مشکل نشود.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به لایحه مصوب شده مجلس شورای اسلامی پیرامون کالای ملوانی خاطرنشان کرد: این مصوبه دارای ایرادهای فراوان است که اگر رفع نشوند مشکلات آن دامنگیر مردم خواهد شد.

تصمیم‌ها کارشناسی‌تر شود

وی با بیان اینکه موضوع کالای ملوانی در استان‌های مختلف با هم متفاوت است و در استان بوشهر از دیلم تا عسلویه همه با این موضوع درگیر هستند گفت: این لایحه به صورت عام و کلان تصویب شده و اگر قرار است لایحه‌ای در این زمینه مصوب شود باید به صورت منطقه‌ای و جزیره‌ای باشد.

امام جمعه گناوه بیان کرد: نمایندگانی که به این موضوع رأی می‌دهند باید به موضوع مصوبه اشراف داشته باشند در حالی که برخی از نمایندگانی که این لایحه را مصوب کردند شاید معنای ته لنجی را ندانند.

وی گفت: لایحه کالای همراه ملوان که در مجلس شورای اسلامی مصوب شده نیاز به بحث و تبادل نظر کارشناسی‌تر دارد و اگر بتوان باید لایحه را دوباره و برای کارشناسی بیشتر به دولت برگرداند تا کارشناسی تر چکش کاری شود و تصمیم بهتر گرفته شود.

امام جمعه گناوه بیان کرد: اگر بنا بر اجرای هر مصوبه‌ای نیز باشد ابتدا باید به طور کامل زیرساخت‌های آن فراهم شود چرا که اجرای مصوبه بدون فراهم کردن زیرساخت‌های لازم به معنای فشار بیشتر بر مردم و فعالان این حوزه است.

وی با اشاره به موضوع استقرار پلیس امنیت اقتصادی گفت: استقرار پلیس امنیت اقتصادی در گمرک‌ها نیز باید کارشناسی و با برنامه مشخص و معین و روشن و شفاف باشد.

وی با بیان اینکه دولت، دولت مردمی است و همه مسئولان جهادی، مخلصانه در کنار مردم تلاش خواهند کرد گفت: مردم ایران اسلامی در همه دوره‌ها و عرصه‌های مختلف همراه نظام و ولایت بوده و پای نظام اسلامی ایستاده‌اند و حق آنها نیست که برای زندگی و معیشت خود در تنگنا باشند بلکه باید برای رفع مشکلات و خدمت به آنها همه در کنار هم قرار گیرند و دست به دست هم دهند.