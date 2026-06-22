امام جمعه گناوه: حضور میدانی مسئولان باعث افزایش امید در جامعه می شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی ظهر دوشنبه در دیدار با مدیرکل بازرسی استان بوشهر با همراهی فرماندار شهرستان گناوه و جمعی از مدیران با حضور در دفتر امام جمعه شهرستان ، حضور میدانی مسئولان و مدیران دستگاه‌های نظارتی در شهرستان‌ها را اقدامی ارزشمند و مؤثر در حل مشکلات مردم دانست و اظهار کرد: ارتباط مستمر مسئولان با مردم، مدیران اجرایی و نخبگان محلی می‌تواند بسیاری از گره‌ها و مشکلات موجود را شناسایی و برای رفع آنها راهکارهای عملیاتی ارائه کند.

امام جمعه گناوه با تقدیر از نقش سازمان بازرسی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها افزود: سازمان بازرسی علاوه بر وظیفه ذاتی و قانونی خود در حوزه نظارت، می‌تواند با حضور در میدان، شنیدن دغدغه‌های مردم و مسئولان و بررسی مستقیم مسائل، نقش مهمی در افزایش کارآمدی دستگاه‌ها و بهبود روند خدمت‌رسانی ایفا کند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع و توجه به مطالبات مردم خاطرنشان کرد: مسئولان باید در دسترس مردم باشند و دغدغه‌های آنان را از نزدیک بشنوند. حتی اگر همه مشکلات در حوزه اختیارات یک مدیر نباشد، شنیدن مشکلات و پیگیری مطالبات مردم موجب تقویت اعتماد عمومی و افزایش امید در جامعه خواهد شد.

وی با اشاره به تلاش دشمن برای ناامید کردن مردم از آینده انقلاب اسلامی گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مسئولان، امیدآفرینی در جامعه است. مردم باید احساس کنند که مسئولان در کنار آنان هستند و برای حل مشکلاتشان تلاش می‌کنند.

امام جمعه گناوه با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و دریایی استان بوشهر اظهار داشت: رهبر شهید امت بر توسعه اقتصاد دریامحور تأکید داشتند و این امر مورد تاکید رهبر معظم انقلاب است لذا لازم است این سیاست‌ها به‌صورت جدی اجرایی شود، بخش مهمی از معیشت مردم مناطق ساحلی به دریا وابسته است و هرگونه تصمیم‌گیری در این حوزه باید با در نظر گرفتن شرایط زندگی و اشتغال مردم انجام شود.

وی با بیان اینکه نگاه منصفانه به فعالیت‌های اقتصادی ساحل‌نشینان ضروری است، افزود: مردم جنوب کشور همواره در دفاع از انقلاب و نظام پیشگام بوده‌اند و نباید با برخی نگاه‌های نادرست، فعالیت‌های اقتصادی مشروع آنان زیر سؤال برود. مهم‌ترین مطالبه مردم این منطقه، تأمین معیشت، اشتغال و رفع موانع کسب و کار است.

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان گناوه با تأکید بر نقش پیشگیرانه دستگاه‌های نظارتی خاطرنشان کرد: نظارت باید همراه با هدایت، ارشاد و پیشگیری باشد. اگر آسیب‌ها و تخلفات در مراحل اولیه شناسایی و تذکر داده شوند، بسیاری از مشکلات و پرونده‌ها شکل نخواهد گرفت. پیشگیری هم به نفع مردم و هم به نفع نظام اداری کشور است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات بازار و وضعیت دستفروشی در شهر گناوه اشاره کرد و گفت: ضمن حفظ معیشت اقشار ضعیف و دستفروشان، لازم است با برنامه‌ریزی مناسب و ایجاد زیرساخت‌های لازم، وضعیت بازار و سیمای شهری ساماندهی شود.

توجه بیشتر به ظرفیت‌های شهرستان

امام جمعه گناوه همچنین خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های شهرستان در حوزه شیلات، تجارت، گردشگری و سرمایه‌گذاری شد و افزود: گناوه از ظرفیت‌های کم‌نظیری در حوزه اقتصاد دریا، شیلات، گردشگری و تجارت برخوردار است و با نظارت صحیح، حمایت از سرمایه‌گذاران و رفع موانع تولید می‌توان زمینه اشتغال و رونق اقتصادی بیشتری را فراهم کرد.

ضرورت همدلی، تعامل و مدیریت جهادی برای حل مشکلات

وی با اشاره به برخی مشکلات موجود در حوزه اشتغال، تولید، بازار، مسکن و خدمات اداری اظهار داشت: بسیاری از مشکلات مردم ناشی از بروکراسی‌های پیچیده، ترک فعل برخی دستگاه‌ها و ضعف در نظارت‌ها است که با همدلی، تعامل و مدیریت جهادی قابل حل خواهد بود.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی با قدردانی از خدمات فرماندار شهرستان گناوه و همکاری مدیران اجرایی شهرستان گفت: خوشبختانه وحدت، انسجام و همدلی خوبی میان مسئولان شهرستان وجود دارد و این سرمایه ارزشمند می‌تواند زمینه‌ساز حل بسیاری از مشکلات و پیشرفت شهرستان باشد.

وی مردم گناوه را مردمی مؤمن، انقلابی، نوع‌دوست و پیشتاز در امور خیرخواهانه دانست و افزود: مردم این شهرستان در عرصه‌های مختلف از جمله دفاع از کشور، فعالیت‌های فرهنگی، امور خیریه و همکاری با نهادهای مختلف همواره حضوری فعال و اثرگذار داشته‌اند.

تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در میان مردم

امام جمعه گناوه در ادامه با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مسئولان در میان مردم اظهار کرد: مدیران باید از نزدیک مسائل و مشکلات مردم را مشاهده و بررسی کنند. حضور در میدان، شنیدن دغدغه‌ها و تبادل نظر با مردم و مسئولان محلی می‌تواند بسیاری از مشکلات را آشکار و مسیر حل آنها را هموار کند.

وی با اشاره به شرایط پس ازجنگ تحمیلی اخیر علیه جمهوری اسلامی ایران، توجه به مسائل معیشتی مردم را یک ضرورت دانست و گفت: مردم در شرایط سخت همواره در کنار نظام ایستاده‌اند و امروز وظیفه مسئولان است که برای رفع مشکلات اقتصادی، اشتغال و معیشت آنان تلاش مضاعف داشته باشند.

امام جمعه گناوه همچنین صداقت، شفافیت و ارتباط صمیمانه مسئولان با مردم را عامل افزایش سرمایه اجتماعی عنوان کرد و افزود: مردم زمانی مشکلات و سختی‌ها را تحمل می‌کنند که احساس کنند مسئولان با صداقت در کنار آنان هستند و برای حل مسائل جامعه تلاش می‌کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه روحانیت در نظام اسلامی اظهار کرد: روحانیت شیعه در طول تاریخ استقلال خود را حفظ کرده و در عین حال همواره حامی اسلام، انقلاب اسلامی و مردم بوده است و خدمت به مردم را وظیفه‌ای دینی و انقلابی می‌داند.

حجت‌الاسلام رکنی حسینی در پایان ضمن تقدیر از حضور مدیرکل بازرسی استان بوشهر و هیئت همراه، ابراز امیدواری کرد که این‌گونه بازدیدها و نشست‌های میدانی زمینه‌ساز رفع مشکلات، تقویت نظارت، افزایش رضایتمندی مردم و توسعه هرچه بیشتر شهرستان گناوه و استان بوشهر شود.

وی با دعا برای سلامتی و توفیق رهبر معظم انقلاب اسلامی و خدمتگزاران نظام، بر ضرورت همدلی، همکاری و تلاش مضاعف همه دستگاه‌ها برای رفع مشکلات مردم و پیشرفت کشور تأکید کرد.