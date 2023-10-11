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۱۹ مهر ۱۴۰۲، ۱۳:۱۹

تعداد زندانیان آزاد شده جرایم غیرعمد در مراغه به ۳۱ نفر رسید

تعداد زندانیان آزاد شده جرایم غیرعمد در مراغه به ۳۱ نفر رسید

تبریز-۱۴ محکوم جرایم غیرعمد و مالی به فاصله چند روز از آزادی ۱۷ نفر دیگر از زندان مراغه، با مساعدت یک خانواده خیر، تعداد زندانیان آزاد شده جرایم غیرعمد این شهرستان به ۳۱ نفر رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس زندان مراغه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: یک خانواده خیر مراغه‌ای، هزینه‌های مربوط به مجالس ترحیم متوفی خودشان به میزان ۱۸۰ میلیون تومان را برای آزادی این ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد و مالی صرف کردند.

امیرعلی جعفری با بیان اینکه این زندانیان نیز محکومیت مالی و رد مال داشتند، اظهار کرد: آزادی آنان پس از مذاکره واحد مددکاری و اخذ رضایت از شاکیان و همچنین با پرداخت مبلغ محکومیت از سوی این خانواده خیر میسر شد.

ب️ه گفته وی از ابتدای سال جاری به همت واحد مددکاری و شورای حل اختلاف مستقر در زندان مراغه برای ۲۹۰ زندانی رضایت گرفته شده که از این تعداد ۱۰۶ نفر با پرداخت «محکوم به» و تعیین تکلیف رد مال از زندان آزاد شده‌اند.

کد مطلب 5908649

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