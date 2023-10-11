تعداد زندانیان آزاد شده جرایم غیرعمد در مراغه به ۳۱ نفر رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس زندان مراغه روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران افزود: یک خانواده خیر مراغه‌ای، هزینه‌های مربوط به مجالس ترحیم متوفی خودشان به میزان ۱۸۰ میلیون تومان را برای آزادی این ۱۴ زندانی جرایم غیرعمد و مالی صرف کردند.

امیرعلی جعفری با بیان اینکه این زندانیان نیز محکومیت مالی و رد مال داشتند، اظهار کرد: آزادی آنان پس از مذاکره واحد مددکاری و اخذ رضایت از شاکیان و همچنین با پرداخت مبلغ محکومیت از سوی این خانواده خیر میسر شد.

ب️ه گفته وی از ابتدای سال جاری به همت واحد مددکاری و شورای حل اختلاف مستقر در زندان مراغه برای ۲۹۰ زندانی رضایت گرفته شده که از این تعداد ۱۰۶ نفر با پرداخت «محکوم به» و تعیین تکلیف رد مال از زندان آزاد شده‌اند.