نمایشنامه «پیرزنی که بزش را گم کرده بود» منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشنامه «پیرزنی که بزش را گم کرده بود» نوشته شهرام کرمی به تازگی توسط انتشارات سوره مهر منتشر و روانه بازار نشر شده است.

این کتاب که شامل پنج نمایش با تکیه بر نقش کلیدی زن بر محوریت مفاهیم جاری زندگی است، به تقابل این زنان با زندگی پرامید و آرزوهایشان برای آینده‌ای روشن می‌پردازد. سرزمین، عشق و امید مضامین جاری این نمایشنامه‌ها است که کرمی با زبانی ساده به نگارش درآورده است.

«پیرزنی که بزش را گم کرده بود!»، «خواب عجیب»، «پاییزفصل خدا»، «عروس قنات» و «پیرزنی که در این زمین خانه داشت!» عنوان ۵ نمایشنامه موجود در کتاب است.

«پیرزنی که بزش را گم کرده بود» با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۵ هزار تومان عرضه شده است.