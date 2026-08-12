عزاداری کوهبنانی ها برای رحلت پیامبر اکرم (ص) و شهادت امام حسن (ع)

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام حزن و اندوه اهلبیت عصمت و طهارت (ع)، پیش از ظهر چهارشنبه مراسم عزاداری و سوگواری به مناسبت رحلت جانسوز پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص) و شهادت مظلومانه کریم اهلبیت، امام حسن مجتبی (ع)، با حضور جمعی از ارادتمندان و محبان خاندان رسالت در مرقد مطهر امامزاده سلیمانشاه (ع) کوهبنان برگزار شد.

در این مراسم معنوی که با دلی سوخته و چشمی اشکبار در جوار بارگاه ملکوتی این امامزاده واجب التعظیم برپا شد، عاشقان رسول خدا (ص) در فضایی سراسر عزا و ماتم، در سوگ آخرین فرستاده الهی و سبط اکبر ایشان به نوحه سرایی و عزاداری پرداختند.

از بخش های ویژه این محفل نورانی، برگزاری زیارت حضرت رسول (ص) از بعید (دور) بود؛ چرا که دلها در هر کجا که باشند، با پیامبر رحمت ارتباطی عمیق و زنده دارند و هیچ فاصله ای نمی تواند میان عاشق و معشوق حائل شود.

سوگواران با خواندن این زیارت پرفیض، ارادت خود را به ساحت مقدس نبی مکرم اسلام (ص) و فرزند بزرگوارشان امام حسن مجتبی (ع) نثار کردند.

در این مراسم، مداحان و ذاکران اهلبیت (ع) با ذکر مصیبت، مرثیه سرایی و نوحه خوانی، حال وهوای معنوی ویژه ای به مجلس بخشیدند و حضار در غم فراق پیامبر مهربانی ها و مظلومیت سبط اکبرش، اشک ماتم بر دیدگان جاری ساختند.

شایان ذکر است؛ این مراسم در فضایی آکنده از ارادت به ساحت اهلبیت (ع) برگزار شد و سوگواران یاد و خاطره ی پیامبر رحمت و امام حسن مجتبی (ع) را گرامی داشته و برای تعجیل در فرج حضرت ولیعصر (عج) دست به دعا برداشتند.