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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۴:۰۰

انهدام مهمات جنگی در جاسک؛ شهروندان نگران نباشند

انهدام مهمات جنگی در جاسک؛ شهروندان نگران نباشند

جاسک- روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک اعلام کرد: عملیات انهدام مهمات به‌جامانده از جنگ، امروز ۲۱ مرداد ماه در محدوده تعیین‌شده انجام می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در اطلاعیه روابط عمومی فرمانداری جاسک آمده است: عملیات انهدام مهمات عمل‌نکرده و به‌جامانده از جنگ، امروز در محدوده تعیین‌شده و با حضور و نظارت نیروهای مسئول انجام خواهد شد.

بر اساس این اطلاعیه، شهروندان جاسکی ممکن است در فاصله زمانی ساعت ۱۳ تا ۱۶ صدای انفجار را بشنوند که ناشی از اجرای این عملیات است.

فرمانداری جاسک تأکید کرده است صداهای ناشی از انفجار، کنترل‌شده و مربوط به عملیات انهدام مهمات بوده و جای هیچ‌گونه نگرانی برای شهروندان ندارد.

در این اطلاعیه از شهروندان خواسته شده است ضمن حفظ آرامش، از نزدیک شدن به محل اجرای عملیات خودداری کنند و اخبار و اطلاعیه‌های مربوط به این موضوع را تنها از مراجع رسمی دنبال کنند.

روابط عمومی فرمانداری شهرستان جاسک همچنین بر ضرورت همکاری شهروندان با نیروهای مسئول و رعایت توصیه‌های ایمنی در زمان اجرای عملیات تأکید کرده است

کد مطلب 6915033

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