یوسف رهگویی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیگیریهای انجامشده برای رفع مشکل نبود داروخانه شبانهروزی در این شهرستان گفت: با جذب نیروی مجرب برای شیفت شب، زمینه فعالیت شبانهروزی داروخانههای سطح شهر فراهم میشود.
وی گفت: داروخانههای سطح شهر فهرج پیش از این برای شیفت شب نیرو در اختیار داشتند، اما با بازنشستگی این نیروها، ارائه خدمات در ساعات شب با مشکل مواجه شد.
رهگویی، ادامه داد: در این زمینه با مسئولان داروخانهها گفتوگو و پیگیریهای لازم انجام شده و مقرر است بهزودی نیروی مورد نیاز برای شیفت شب جذب شود تا مشکل موجود مرتفع شود.
فرماندار فهرج همچنین با اشاره به وضعیت داروخانه بیمارستان علی ابن ابیطالب (ع) شهر فهرج گفت: این داروخانه بهصورت شبانهروزی فعال است و تلاش میکنیم همه داروهای مورد نیاز شهروندان در آن تأمین شود.
وی بیان کرد: هدف این است که مراجعهکنندگان به بیمارستان فهرج برای تهیه دارو ناچار به مراجعه به داروخانههای سطح شهر یا شهرهای همجوار نباشند.
فرماندار فهرج گفت: در همین راستا مکاتباتی با دانشگاه علوم پزشکی بم و حوزه غذا و دارو انجام شده و مقرر است جلسه نهایی بررسی و تصمیمگیری در این خصوص بهزودی برگزار شود.
رهگویی، تأکید کرد: اگرچه اجرای برخی اقدامات نیازمند زمان است، اما تلاش میکنیم مشکل نبود داروخانه شبانهروزی در شهرستان فهرج در کوتاهترین زمان ممکن برطرف شود.
نظر شما