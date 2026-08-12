خونخواهی واقعی حفظ مسیر قائد شهید امت است

حجت‌الاسلام والمسلمین محمدباقر ولدان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران گفت: این آیه تنها خبری درباره سرنوشت پیامبر اکرم(ص) نیست، بلکه یک هشدار تاریخی و اجتماعی به جامعه مؤمنان است؛ خداوند به مسلمانان یادآوری می‌کند که حتی اگر پیامبر از دنیا برود یا به شهادت برسد، نباید مسیر ایمان و رسالت متوقف شود.

وی افزود: قرآن در حقیقت یک اصل بنیادین را مطرح می‌کند و آن اینکه رهبر الهی ممکن است از میان مردم برود، اما راه الهی نباید با رفتن او متوقف شود و این اصل، یکی از مهم‌ترین پیام‌هایی است که می‌توان از حادثه رحلت یا شهادت پیامبر(ص) برای امروز دریافت کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: تجربه تاریخی نشان می‌دهد هدف از حذف یک رهبر، همیشه تنها حذف یک شخص نیست؛ گاهی دشمن تلاش می‌کند با حذف رهبر، جامعه را دچار خلأ، سردرگمی، اختلاف و یأس کند و در نهایت مسیر یک جریان فکری و سیاسی را متوقف سازد.

وی تصریح کرد: اگر حذف رهبر به فروپاشی اندیشه و آرمان او منجر شود، عملیات دشمن به نتیجه رسیده است؛ اما اگر جامعه پس از شهادت رهبر، با انسجام و آگاهی بیشتر مسیر او را ادامه دهد، شهادت به نقطه شکست دشمن تبدیل خواهد شد.

آیه ۱۴۴ آل‌عمران؛ یک قاعده برای همه دوران‌ها

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه آیه ۱۴۴ سوره آل‌عمران از یک واقعه تاریخی فراتر می‌رود، گفت: «أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ»؛ آیا اگر پیامبر از دنیا رفت یا کشته شد، شما عقب‌نشینی می‌کنید؟ این آیه می‌تواند به عنوان یک قاعده برای همه دوران‌ها مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: تاریخ اسلام پس از پیامبر(ص) نیز بارها شاهد این حقیقت بوده است؛ امیرالمؤمنین امام علی(ع) به شهادت رسیدند، اما عدالت‌خواهی ایشان به یک آرمان تاریخی تبدیل شد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس ادامه داد: امام حسین(ع) و یارانش در کربلا به شهادت رسیدند، اما خون آنان نه پایان راه، بلکه آغاز یک مکتب و فرهنگ شد. عاشورا نشان داد که شهادت یک رهبر می‌تواند به جای خاموش کردن یک حرکت، آن را به نسلی گسترده‌تر منتقل کند.

حجت الاسلام ولدان با بیان اینکه در تمام این حوادث یک حقیقت مشترک وجود دارد، گفت: دشمن می‌تواند جسم شهید را از میان بردارد، اما نمی‌تواند آرمان او را از بین ببرد؛ مگر آنکه جامعه پس از شهادت، راه شهید را رها کند.

وی افزود: از همین منظر باید مفهوم خونخواهی را نیز مورد توجه قرار داد. امروز هنگامی که از خونخواهی رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران سخن گفته می‌شود، نباید این مفهوم را صرفاً در چارچوب یک واکنش احساسی یا انتقام شخصی محدود کرد.

خونخواهی در منطق دینی، حفظ مسیر شهید است

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تصریح کرد: خونخواهی در منطق دینی، پیش از هر چیز به معنای حفظ مسیر شهید و ناکام گذاشتن هدف دشمن است. اگر دشمن با ترور و شهادت یک رهبر به دنبال ایجاد ترس بوده است، خونخواهی یعنی تبدیل ترس به استقامت.

وی ادامه داد: خونخواهی یعنی تبدیل شهادت به وحدت، یعنی ادامه آن مسیر با قدرت و هوشیاری بیشتر و خونخواهی واقعی آن است که جامعه نشان دهد با شهادت رهبر، آرمان او به شهادت نمی‌رسد.

حجت الاسلام ولدان تأکید کرد: البته مقایسه دوران پیامبر اکرم(ص) با شرایط امروز نباید به معنای یکسان دانستن همه حوادث تاریخی باشد؛ شرایط سیاسی، اجتماعی و نظامی صدر اسلام با جهان امروز تفاوت‌های بنیادین دارد، اما میان این دو مقطع یک مفهوم مشترک قابل بررسی است و آن تلاش دشمن برای ضربه زدن به یک جریان از طریق حذف رهبران و ایجاد خلأ در جامعه است.

وی گفت: در صدر اسلام، پیامبر اکرم(ص) با مجموعه‌ای از دشمنی‌ها، توطئه‌ها و سوءقصدها مواجه بودند و در دوران معاصر نیز جمهوری اسلامی ایران طی دهه‌های گذشته با تقابل گسترده با آمریکا و رژیم صهیونیستی مواجه بوده و ترور شخصیت‌ها و فرماندهان سیاسی و نظامی یکی از ابزارهای این تقابل بوده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: از این منظر، بازخوانی آیه ۱۴۴ آل‌عمران در شرایط امروز می‌تواند یک پیام روشن برای جامعه داشته باشد و شاید مهم‌ترین پرسش پس از شهادت یک رهبر این نباشد که «او چگونه شهید شد؟» بلکه این باشد که «جامعه پس از شهادت او چه خواهد کرد؟»

وی اظهار کرد: شهید زمانی به معنای واقعی در جامعه زنده می‌ماند که آرمان‌هایش نیز زنده بماند. اگر پیامبر(ص) از دنیا رفتند، رسالت اسلام ادامه یافت؛ اگر امام حسین(ع) شهید شد، عاشورا باقی ماند و اگر سرداران و فرماندهان جبهه مقاومت به شهادت رسیدند، آرمان مقاومت به پایان نرسید.

حفظ وحدت، مهم‌ترین نشانه ادامه راه شهید

حجت الاسلام ولدان ادامه داد: امروز نیز اگر رهبر شهید انقلاب اسلامی ایران از میان مردم رفته است، این حادثه نباید به معنای پایان آرمان‌ها و اهدافی باشد که او برای آنها ایستاد.

وی گفت: قرآن نمی‌گوید چون رهبر از میان شما رفت، مسیر نیز تمام شد؛ بلکه این پرسش را مطرح می‌کند که آیا شما به عقب بازمی‌گردید؟

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس افزود: جامعه‌ای که مدعی پیروی از پیامبر(ص) و مکتب اهل‌بیت(ع) است، باید نشان دهد که شهادت رهبر، او را از مسیر خارج نمی‌کند. حفظ وحدت، تقویت انسجام ملی، دفاع از استقلال کشور، مقابله با جنگ روانی دشمن، تداوم آرمان‌های انقلاب و جلوگیری از تبدیل شهادت به عامل اختلاف و یأس، می‌تواند بخشی از معنای ادامه راه شهید باشد.

خونخواهی یک فرآیند تاریخی است

وی با بیان اینکه خونخواهی تنها یک اقدام نیست، گفت: خونخواهی یک فرآیند تاریخی است؛ یعنی دشمن نتواند با شهادت یک رهبر، اراده یک ملت را بشکند. خونخواهی یعنی جامعه نشان دهد که حذف یک شخصیت، به معنای حذف یک آرمان نیست.

حجت الاسلام ولدان خاطرنشان کرد: خون شهید باید تبدیل به سرمایه‌ای برای آینده شود، نه عاملی برای فرو رفتن در اختلاف و فرسایش داخلی.

وی در پایان گفت: بنابراین امروز نیز مسئله اصلی فقط این نیست که دشمن چه کسی را هدف قرار داده است؛ مسئله این است که آیا دشمن می‌تواند پس از شهادت رهبر، راه او را متوقف کند یا خیر.

مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس تأکید کرد: پاسخ تاریخ و قرآن روشن است؛ اگر امت بیدار بماند، خون شهید پایان راه نیست، بلکه آغاز یک مسئولیت بزرگ‌تر است و شاید بتوان تمام این حقیقت را در همان یک پرسش جاودانه قرآن خلاصه کرد: «أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَیٰ أَعْقَابِکُمْ»؛ اگر پیامبر از دنیا رفت یا به شهادت رسید، آیا شما به عقب بازمی‌گردید؟

حجت الاسلام ولدان در پایان تأکید کرد: پاسخ یک جامعه مؤمن و آگاه باید روشن باشد؛ رهبر ممکن است شهید شود، اما راه او نباید به شهادت برسد.