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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۱۳:۵۵

آزادسازی گروگان در شهرستان سیب و سوران

آزادسازی گروگان در شهرستان سیب و سوران

سیب و سوران- فرمانده انتظامی سیب و سوران از آزادی یک فرد گروگان گرفته شده در کمتر از ۴۸ ساعت خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ «حسینعلی شیخ» ظهر چهارشنبه به خبرنگاران اعلام کرد: در پی وقوع یک فقره گروگانگیری با هدف اخاذی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس این شهرستان قرار گرفت.

فرمانده انتظامی شهرستان سیب و سوران تصریح کرد: کارآگاهان پلیس آگاهی شهرستان سیب و سوران با انجام اقدامات تخصصی و بهره‌گیری از روش‌های نوین کشف جرم و همچنین با استفاده از ظرفیت ریش‌سفیدان و معتمدان محلی، موفق شدند در کمتر از ۴۸ ساعت، فرد گروگان‌گرفته‌شده را به سلامت به آغوش خانواده بازگردانند و خودروی مسروقه را نیز کشف و ضبط کنند.

وی خاطرنشان کرد: جستجو و پیگیری جهت شناسایی و دستگیری عامل یا عاملان این حادثه همچنان با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد و اقدامات اطلاعاتی و عملیاتی در این زمینه تا حصول نتیجه کامل ادامه خواهد یافت.

کد مطلب 6915032

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